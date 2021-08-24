«Нижний Новгород» – о лимите: «В этом году ничего не нужно, в следующем «10+15», а потом полная отмена»

Гендиректор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов высказался об изменении лимита на легионеров в РПЛ.

«Если мы решаем и решим вопрос с отменой лимита, это нужно делать постепенно. В этом году ничего не нужно, в следующем «10+15», а потом полная отмена. Но, подчеркну, только постепенный.

Непонятны критерии к иностранцам, потому что у топ-клубов они совсем другие нежели у нас. Цифры зарплат и уровень игроков абсолютно разный. Что касается инициативы «Зенита», предложение от них не было сформировано.

Мы не понимаем, о какой сумме идeт речь, о каком механизме. Как будет конкретика, и мы будем знать сумму и как это будет выглядеть – можно обсудить. Насколько я понимаю, это американская система, но нужно понять специфику. Не понимая еe, я не могу сказать «за» или «против», – сказал Измайлов.

Большинство клубов РПЛ выступают за переход к лимиту на легионеров по схеме «10+15».

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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