Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Нижний Новгород» – о лимите: «В этом году ничего не нужно, в следующем «10+15», а потом полная отмена»

«Нижний Новгород» – о лимите: «В этом году ничего не нужно, в следующем «10+15», а потом полная отмена»

24 августа 2021, 23:44
1

Гендиректор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов высказался об изменении лимита на легионеров в РПЛ.

«Если мы решаем и решим вопрос с отменой лимита, это нужно делать постепенно. В этом году ничего не нужно, в следующем «10+15», а потом полная отмена. Но, подчеркну, только постепенный.

Непонятны критерии к иностранцам, потому что у топ-клубов они совсем другие нежели у нас. Цифры зарплат и уровень игроков абсолютно разный. Что касается инициативы «Зенита», предложение от них не было сформировано.

Мы не понимаем, о какой сумме идeт речь, о каком механизме. Как будет конкретика, и мы будем знать сумму и как это будет выглядеть – можно обсудить. Насколько я понимаю, это американская система, но нужно понять специфику. Не понимая еe, я не могу сказать «за» или «против», – сказал Измайлов.

  • Большинство клубов РПЛ выступают за переход к лимиту на легионеров по схеме «10+15».
  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

«Коммерсантъ»: Путин поручил найти среди госкорпораций спонсора для «Нижнего Новгорода»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Rabinovi_ch
1629869626
Согласен с такой постепенностью. К тому моменту у некоторых паспортистов их жирные контракты истекают..
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
22:01
2
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
21:44
2
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
21:21
8
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
21:04
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
4
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
25
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
20:17
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
15
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
19
Все новости
Все новости
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
25
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
15
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
19
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
19:45
17
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
19:27
145
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
3
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
18:19
3
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
2
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
4
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
7
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
11
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
26
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
9
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
4
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+