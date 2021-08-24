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  • Дюков: «Отбор на ЧМ-2022 – важная задача, но она не прописана в контракте Карпина»

Дюков: «Отбор на ЧМ-2022 – важная задача, но она не прописана в контракте Карпина»

24 августа 2021, 10:55
2

Президент РФС рассказал о деталях контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Мы сотрудничаем по тому контракту, который был подписан. Соответственно он будет автоматически продлен в декабре до марта, если сборная получит право принять участие в стыковых матчах.

Если говорить о подписании нового контракта, то планирую в декабре встретиться с Карпиным и подвести итоги нашего сотрудничества. Что касается отбора на чемпионат мира, то, безусловно, это важная задача, но она не прописана отдельно в контракте», – сказал Карпин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Карпин Валерий Дюков Александр
Комментарии (2)
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Plyash
1629797305
И хорошо,что не прописана.Руки развязаны,не довлеет груз ответственности и Карпин строит команду с открытым забралом,не оглядываясь назад.Удачи тебе,Валерий.
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portero
1629809478
Имеется шанец что Карпин будет рулить дольше...
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