Дюков: «Отбор на ЧМ-2022 – важная задача, но она не прописана в контракте Карпина»

Президент РФС рассказал о деталях контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина.
«Мы сотрудничаем по тому контракту, который был подписан. Соответственно он будет автоматически продлен в декабре до марта, если сборная получит право принять участие в стыковых матчах.
Если говорить о подписании нового контракта, то планирую в декабре встретиться с Карпиным и подвести итоги нашего сотрудничества. Что касается отбора на чемпионат мира, то, безусловно, это важная задача, но она не прописана отдельно в контракте», – сказал Карпин.
- В сентябре сборная сыграет с Хорватией, Кипром и Мальтой.
- Матч с Хорватией 1 сентября станет дебютным для главного тренера россиян Валерия Карпина.
- РФС назначил Карпина 23 июля.
Источник: «Спорт-Экспресс»