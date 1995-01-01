Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?

    Дюков: «Отбор на ЧМ-2022 – важная задача, но она не прописана в контракте Карпина»

    Президент РФС рассказал о деталях контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    «Мы сотрудничаем по тому контракту, который был подписан. Соответственно он будет автоматически продлен в декабре до марта, если сборная получит право принять участие в стыковых матчах.

    Если говорить о подписании нового контракта, то планирую в декабре встретиться с Карпиным и подвести итоги нашего сотрудничества. Что касается отбора на чемпионат мира, то, безусловно, это важная задача, но она не прописана отдельно в контракте», – сказал Карпин.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:55
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7318

      playsh 1 час назад

      И хорошо,что не прописана.Руки развязаны,не довлеет груз ответственности и Карпин строит команду с открытым забралом,не оглядываясь назад.Удачи тебе,Валерий.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88764
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67345
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru