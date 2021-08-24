Дюков: «Отбор на ЧМ-2022 – важная задача, но она не прописана в контракте Карпина»

Президент РФС рассказал о деталях контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Мы сотрудничаем по тому контракту, который был подписан. Соответственно он будет автоматически продлен в декабре до марта, если сборная получит право принять участие в стыковых матчах.

Если говорить о подписании нового контракта, то планирую в декабре встретиться с Карпиным и подвести итоги нашего сотрудничества. Что касается отбора на чемпионат мира, то, безусловно, это важная задача, но она не прописана отдельно в контракте», – сказал Карпин.