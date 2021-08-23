АПЛ. «Вест Хэм» разгромил «Лестер», игравший больше тайма в меньшинстве

В матче второго тура АПЛ «Вест Хэм» дома крупно обыграл «Лестер» со счетом 4:1.
Победу лондонской команде принесли дубль Майкла Антонио, а также голы Пабло Форнальса и Саида Бенрахма. У гостей отличился Юри Тилеманс.
С 40-й минуты «Лестер» играл вдесятером после удаления Айосе Переса.
Набрав три очка, «Вест Хэм» возглавил турнирную таблицу Премьер-лиги.
Англия. АПЛ. 2-й тур
Голы: 1:0 – Форнальс, 26; 2:0 – Бенрахма, 56; 2:1 – Тилеманс, 70; 3:1 – Антонио, 80; 4:1 – Антонио, 84.
Удаление: нет – Перес, 40.
Источник: «Бомбардир»