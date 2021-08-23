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    АПЛ. «Вест Хэм» разгромил «Лестер», игравший больше тайма в меньшинстве

    В матче второго тура АПЛ «Вест Хэм» дома крупно обыграл «Лестер» со счетом 4:1.

    Победу лондонской команде принесли дубль Майкла Антонио, а также голы Пабло Форнальса и Саида Бенрахма. У гостей отличился Юри Тилеманс.

    С 40-й минуты «Лестер» играл вдесятером после удаления Айосе Переса.

    Набрав три очка, «Вест Хэм» возглавил турнирную таблицу Премьер-лиги.

    Англия. АПЛ. 2-й тур

    Вест Хэм – Лестер – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Форнальс, 26; 2:0 – Бенрахма, 56; 2:1 – Тилеманс, 70; 3:1 – Антонио, 80; 4:1 – Антонио, 84.

    Удаление: нет – Перес, 40.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    23.08.2021 23:55
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