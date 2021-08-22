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  • «Спасибо за «Спартак»!». «Фратрия» напомнила о дне рождения первого капитана клуба Старостина

«Спасибо за «Спартак»!». «Фратрия» напомнила о дне рождения первого капитана клуба Старостина

22 августа 2021, 16:35
24

Сегодня, 22 августа, отмечается 118 лет со дня рождения Александра Петровича Старостина, одного из основателей «Спартака». О дате напомнило объединение фанатов москвичей «Фратрия».

«В этот день, в 1903 году, родился Александр Петрович Старостин – легендарный спартаковец, один из основателей «Спартака» и первый капитан нашей команды!

Спасибо за «Спартак»! Вечная память спартаковцу!» – написали фанаты.

  • Александр Старостин умер в 1981 году.
  • В следующем году «Спартаку» будет 100 лет.
  • Сейчас команда идет в РПЛ 8-й.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Фратрии»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (24)
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Vitaga
1629643338
были великие люди и великие игроки. был великий клуб. жаль что в прошлом. всё равно надо надеяться и верить - без надежды нет жизни.
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житель СПб
1629646059
Да, были люди в Спартаке. Хорошо, что хранится память о них.
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knikos
1629648087
Первого капитана и ... торговца "бронями" во время войны .За что и сидел . А сидел в Комсомольске-на-Амуре , откуда я родом , там же с братом и на "химии" был . Ну , в принципе , для спартаковца неудивительно ...
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Дядя Серёжа
1629682529
В этом году 100 лет Советскому Союзу, со всеми его минусами и плюсами. Спартак - плюс СССР, knikosам этого не понять. Извращенцы истории не стоят внимания. Тьфу на тебя ещё раз. Старостину память.......
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mahan
1629707547
Великий человек и футболист.
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