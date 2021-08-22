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    «Спасибо за «Спартак»!». «Фратрия» напомнила о дне рождения первого капитана клуба Старостина

    Сегодня, 22 августа, отмечается 118 лет со дня рождения Александра Петровича Старостина, одного из основателей «Спартака». О дате напомнило объединение фанатов москвичей «Фратрия».

    «В этот день, в 1903 году, родился Александр Петрович Старостин – легендарный спартаковец, один из основателей «Спартака» и первый капитан нашей команды!

    Спасибо за «Спартак»! Вечная память спартаковцу!» – написали фанаты.

    • Александр Старостин умер в 1981 году.
    • В следующем году «Спартаку» будет 100 лет.
    • Сейчас команда идет в РПЛ 8-й.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Фратрии»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9478

      житель СПб 20 минут назад

      Да, были люди в Спартаке. Хорошо, что хранится память о них.

      1
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      Рейтинг: +104

      Vitaga 1 час назад

      были великие люди и великие игроки. был великий клуб. жаль что в прошлом. всё равно надо надеяться и верить - без надежды нет жизни.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +525

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Старостин в гробу перевернулся от нынешнего Спартака! Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +11415

      Hektor 84 > ПалкоВводецъ 7 минут назад

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