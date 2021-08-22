«Спасибо за «Спартак»!». «Фратрия» напомнила о дне рождения первого капитана клуба Старостина

Сегодня, 22 августа, отмечается 118 лет со дня рождения Александра Петровича Старостина, одного из основателей «Спартака». О дате напомнило объединение фанатов москвичей «Фратрия».

«В этот день, в 1903 году, родился Александр Петрович Старостин – легендарный спартаковец, один из основателей «Спартака» и первый капитан нашей команды!

Спасибо за «Спартак»! Вечная память спартаковцу!» – написали фанаты.

Александр Старостин умер в 1981 году.

В следующем году «Спартаку» будет 100 лет.

Сейчас команда идет в РПЛ 8-й.