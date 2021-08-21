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    РПЛ. «Крылья Советов» в матче с «Сочи» добились первой победы в сезоне

    Форвард Иван Сергеев забил третий гол в сезоне РПЛ. Его мяч принес «Крыльям Советов» первую победу после возвращения из ФНЛ.

    Команды провели между собой четыре матча – четыре поражения «Сочи».

    Россия. РПЛ. 5-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Сочи – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Сергеев, 33.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Пруцев (Витюгов, 77), Ежов (Пиняев, 87), Иванисеня, Зиньковский (Кабутов, 77), Глушенков (Сарвели, 62), Сергеев (Цыпченко, 87).

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Юрганов, Барач, Родригао, Цаллагов, Юсупов, Попов (Воробьев, 77), Ангбан, Барсов (Жоаозиньо, 70).

    Предупреждения: Пруцев, 39 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2021 22:00
    Комментарии26
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      Рейтинг: +9407

      житель СПб 6 минут назад

      Поздравляю Крылья! Им очень нужны очки.

      0
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      Рейтинг: +2929

      minaev23 37 минут назад

      Ну не страшно много не потеряли от Еврокубков . Тем более что мы ещё 10 лет будем пытаться навёрстывать свои ошибки ! 10 место мы отвоюем за 10 лет!

      0
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      Рейтинг: +3791

      mutabor0992 55 минут назад

      Походу Сочи надорвались с Партизаном.Теперь кирдык!!!!ФНЛ светит!

      0
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      Рейтинг: +214

      Sancho010365 1 час назад

      Самара! Так давай и дальше. Молодцы!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +13267

      Persona_non_Grata 1 час назад

      О , вечер совсем потерял темные очертания !!! )))

      2
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      Рейтинг: +710

      Kokmarov 1 час назад

      Крылья с победой, но могут намного лучше и ярче. Сергеев красавчик, много старается, не всегда везет, но как нападающий находится в нужном месте в нужное время и в ворота попадает. Еще бы Глушенков ожил или звезду из одного места вытащил... Сочи вообще без нападающего плохо, тренер классный, что-нибудь придумает.

      2
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      Рейтинг: +14004

      Garrincha58 1 час назад

      молодцы Крылышки!!!!

      4
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      Рейтинг: +7590

      GoLenaStop 1 час назад

      КрыСов поздравляю с боевым крещением !!!- не дали выиграть газпромовской отрыжке - ссычинскому сброду без спортивной совести и чести.
      КС - с уважением!
      САМАРА, https://www.youtube.com/watch?v=1LOjO7_y0ms&ab_channel=TheNitrodem

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      Рейтинг: +2745

      CSKA57 1 час назад

      Крылья с первой победой!

      3
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      Рейтинг: +943

      Бенедиктус 1 час назад

      А где все болельщики Сочи (2 человека)? Ну и болельщики Зенита, которые после победы фарм-клуба рассказывают о красивой и мощной игре Сочи и что Зенит и Сочи займут два первых места в чемпионате?

      7
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      Рейтинг: +13267

      Persona_non_Grata > Бенедиктус 1 час назад

      Спокойно - они просто соблюдают субординацию - должны быть ниже в таблице , чем клуб брат-доминатор )))

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      Рейтинг: +1370

      R_a_i_n > Бенедиктус 1 час назад

      аж 2 человека у них???

      1
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      Рейтинг: +917

      DemSerg > R_a_i_n 1 час назад

      Конечно. Федотов и миллер.

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