РПЛ. «Крылья Советов» в матче с «Сочи» добились первой победы в сезоне

Форвард Иван Сергеев забил третий гол в сезоне РПЛ. Его мяч принес «Крыльям Советов» первую победу после возвращения из ФНЛ.

Команды провели между собой четыре матча – четыре поражения «Сочи».

Россия. РПЛ. 5-й тур

Крылья Советов (Самара) – Сочи – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Сергеев, 33.

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Пруцев (Витюгов, 77), Ежов (Пиняев, 87), Иванисеня, Зиньковский (Кабутов, 77), Глушенков (Сарвели, 62), Сергеев (Цыпченко, 87).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Юрганов, Барач, Родригао, Цаллагов, Юсупов, Попов (Воробьев, 77), Ангбан, Барсов (Жоаозиньо, 70).

Предупреждения: Пруцев, 39 – нет.

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