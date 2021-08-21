Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Крылья Советов» в матче с «Сочи» добились первой победы в сезоне

РПЛ. «Крылья Советов» в матче с «Сочи» добились первой победы в сезоне

21 августа 2021, 22:00
37

Форвард Иван Сергеев забил третий гол в сезоне РПЛ. Его мяч принес «Крыльям Советов» первую победу после возвращения из ФНЛ.

Команды провели между собой четыре матча – четыре поражения «Сочи».

Россия. РПЛ. 5-й тур

Крылья Советов (Самара) – Сочи – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Сергеев, 33.

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Пруцев (Витюгов, 77), Ежов (Пиняев, 87), Иванисеня, Зиньковский (Кабутов, 77), Глушенков (Сарвели, 62), Сергеев (Цыпченко, 87).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Юрганов, Барач, Родригао, Цаллагов, Юсупов, Попов (Воробьев, 77), Ангбан, Барсов (Жоаозиньо, 70).

Предупреждения: Пруцев, 39 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Сочи
Комментарии (37)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
balam
1629572516
Крылышки-ура!
Ответить
portero
1629572610
Крылья с победой!!!
Ответить
zigbert
1629572651
Крылышки с первой победой! Ломаев бесподобен.
Ответить
ySS
1629572720
Самару с победой! Сергеев второй матч подряд забивает!
Ответить
Бенедиктус
1629573159
А где все болельщики Сочи (2 человека)? Ну и болельщики Зенита, которые после победы фарм-клуба рассказывают о красивой и мощной игре Сочи и что Зенит и Сочи займут два первых места в чемпионате?
Ответить
GoLenaStop
1629573276
КрыСов поздравляю с боевым крещением !!!- не дали выиграть газпромовской отрыжке - ссычинскому сброду без спортивной совести и чести. КС - с уважением! САМАРА, https://www.youtube.com/watch?v=1LOjO7_y0ms&ab_channel=TheNitrodem
Ответить
Garrincha58
1629573722
молодцы Крылышки!!!!
Ответить
Sancho010365
1629575570
Самара! Так давай и дальше. Молодцы!
Ответить
житель СПб
1629579626
Поздравляю Крылья! Им очень нужны очки.
Ответить
JTherry
1629581868
КС, с победой!!!) похоже, только крылышкам удалось раскусить загадку "колизейщиков", дерут их, как Сидоровых коз, четвертая победа в четвертой игре...
Ответить
Главные новости
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
21:21
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
21:04
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
3
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
18
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
20:17
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
14
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
18
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
19:45
15
Видео84-летний Фергюсон приехал на первый домашний матч «МЮ» в сезоне, несмотря на проблемы с ногой
19:38
Все новости
Все новости
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
14
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
18
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
19:45
15
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
19:28
2
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
19:27
143
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
3
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
18:19
3
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
2
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
4
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
7
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
11
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
26
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
9
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
4
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
5
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+