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Судьи
Главный судья:
Антон Фролов (Москва)
Помощники:
Валентин Мурашов, Максим Ковалев
Резервный судья:
Евгений Буланов
Инспектор:
Юрий Баскаков
Материалы

Крылья Советов - Сочи

21.08.2021, Суббота, 20:00 мск Самара, стадион Солидарность Арена Россия. Премьер-лига, 5 тур Крылья Советов - Сочи
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
30 тур
22 июля, среда 19:00 Крылья Советов 3:0 Сочи
12 тур
5 октября, суббота 19:00 Сочи 0:2 Крылья Советов
Россия. ФНЛ (2017/2018)
26 тур
4 марта, воскресенье 15:00 Сочи 1:3 Крылья Советов
8 тур
13 августа, воскресенье 18:00 Крылья Советов 2:0 Сочи
Россия. ФНЛ (2014/2015)
29 тур
25 апреля, суббота 18:30 Сочи 0:4 Крылья Советов
13 тур
5 октября, воскресенье 14:00 Крылья Советов 1:1 Сочи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 22 августа 2021, 10:37

    Повезло Крыльям, а Сочи нет. Такое бывает. Сочи сильнее.

    0
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    Рейтинг: +229

    Nevskij 21 августа 2021, 22:02

    Ура! Крылья с первой победой в сезоне! Так держать!

    2
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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 21 августа 2021, 21:08

    Сочам надо надавать по щам!

    3
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    Рейтинг: +55667

    MaxRnD 21 августа 2021, 20:45

    Зиньковский впечатляет

    3
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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 21 августа 2021, 20:39

    Сергеев забил! Молодец!

    4
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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 21 августа 2021, 20:26

    Если Сочи победит первыми будут)

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > Alex Y 21 августа 2021, 20:56

    Если Рубин победит, то он будет первый, но ему не дадут.

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    Рейтинг: +1785

    Alex Y > vladimir-7 21 августа 2021, 21:01

    Почему, Химки обыграть могут, если конечно они покажут игру по примеру Арсенала и Уфы), Пока Динамо лидер, если Сочи так и ничего не сделают

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > Alex Y 22 августа 2021, 08:32

    Что, почему?

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    Рейтинг: +1785

    Alex Y > vladimir-7 22 августа 2021, 11:10

    Почему и кто не даст победить)

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > Alex Y 22 августа 2021, 12:43

    Еще раз, что почему? А кто не даст, всем понятно.

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    Рейтинг: +1785

    Alex Y > vladimir-7 22 августа 2021, 12:55

    Еще раз тогда , что не дадут , твое первое сообщение?)

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