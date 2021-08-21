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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Сочи
Крылья Советов - Сочи: обзор матча 21 августа 2021
Крылья Советов
21.08.2021, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Сочи
33'
И. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Сочи
Замена
С. Пиняев
️️️️
Р. Ежов
88'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
И. Сергеев
87'
78'
Замена
Д. Воробьев
️️️️
И. Попов
Замена
Д. Кабутов
️️️️
А. Зиньковский
77'
Замена
М. Витюгов
️️️️
Д. Пруцев
77'
70'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
М. Барсов
Замена
В. Сарвели
️️️️
М. Глушенков
62'
Желтая карточка
Д. Пруцев
39'
ГОЛ! 1:0!
И. Сергеев
Пас отдал
Р. Ежов
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Максим Колмаков
ЛВ
90
Даниил Павлов
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
4-2-2-2
1
Ломаев
4
Горшков
23
Чернов
3
Солдатенков
2
Зеффан
21
Иванисеня
25
Пруцев
77
Зиньковский
29
Ежов
33
Сергеев
10
Глушенков
3-3-3-1
35
Джанаев
5
Родригао
20
Юрганов
44
Барач
27
Заика
15
Цаллагов
32
Терехов
7
Ангбан
71
Попов
4
Юсупов
14
Барсов
77
Зиньковский
70
Кабутов
70
Кабутов
77
Зиньковский
25
Пруцев
8
Витюгов
8
Витюгов
25
Пруцев
29
Ежов
9
Пиняев
9
Пиняев
29
Ежов
33
Сергеев
10
Цыпченко
10
Цыпченко
33
Сергеев
10
Глушенков
9
Сарвели
9
Сарвели
10
Глушенков
14
Барсов
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
14
Барсов
71
Попов
10
Воробьев
10
Воробьев
71
Попов
Остались в запасе
Крылья Советов
Сочи
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
10
Максим Колмаков
ЛВ
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
90
Даниил Павлов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
7
Герман Онугха
ЦФ
Остались в запасе
10
Максим Колмаков
ЛВ
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
90
Даниил Павлов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Крылья Советов - Сочи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Помощники судьи:
Валентин Мурашов
Максим Ковалев
Резервный судья:
Евгений Буланов
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
Солидарность Арена
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