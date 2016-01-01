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    РПЛ вынесла предупреждения четырем клубам о состоянии газона на стадионах

    РПЛ вынесла решение по итогам инспекции состояния газона на домашних стадионах клубов лиги.

    Предупреждения получили «Ахмат» и «Сочи», а у «Рубина» и «Ростова» временно приостановили действие сертификатов арен.

    «Клубы должны принять меры по улучшению качества полей на домашних стадионах и сообщить о них Лиге.

    Комиссия РФС и РПЛ по допуску полей обеспокоена состоянием газонов в южных регионах и Поволжье.

    Для разрешения проблемы Лига привлекла экспертов, которые взаимодействуют с агрономами стадионов и дают соответствующие рекомендации», – говорится в публикации РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал РПЛ

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7277

      FanatSerj 56 минут назад

      нет зрителей, нет полей не гоже такие стадионы пустыми гонять, пустили бы хоть привитых.

      0
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      Рейтинг: +13988

      Garrincha58 1 час назад

      вечная проблема России дороги, стадионы и дураки

      2
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      Рейтинг: +13988

      Garrincha58 1 час назад

      в Казани и Грозном никогда не было приличных газонов в Казани так вообще странно про это говорить стадион после ЧМ и в таком плохом состоянии

      0
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      Рейтинг: +782

      Alex Y 2 часа назад

      Сочи, Рубин, Ростов как не стыдно стадионы ЧМ, до вести до такого состояния, у Сочи вообще еще и олимпийский (

      1
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      Рейтинг: +24691

      Боцман59rus > Alex Y 2 часа назад

      в Казани бабки с клуба трясут, некогда им за газоном ухаживать)))

      4
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      Рейтинг: +782

      Alex Y > Боцман59rus 1 час назад

      Они арену еще в бассейн переделывали)

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      Рейтинг: +781

      FaTeK1945ru > Боцман59rus 12 минут назад

      ...но в Казани есть ещё 2 стадиона,--а как с ними???

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      Рейтинг: +4204

      Yurok161 > Alex Y 2 минуты назад

      Когда солнышко прогревает почти до +60, то трудно газону уцелеть. Ну эт конкретно за Ростов. Когда ты такую температуру только по телеку видел, то тебе не понять.

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