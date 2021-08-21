РПЛ вынесла предупреждения четырем клубам о состоянии газона на стадионах

РПЛ вынесла решение по итогам инспекции состояния газона на домашних стадионах клубов лиги.

Предупреждения получили «Ахмат» и «Сочи», а у «Рубина» и «Ростова» временно приостановили действие сертификатов арен.

«Клубы должны принять меры по улучшению качества полей на домашних стадионах и сообщить о них Лиге.

Комиссия РФС и РПЛ по допуску полей обеспокоена состоянием газонов в южных регионах и Поволжье.

Для разрешения проблемы Лига привлекла экспертов, которые взаимодействуют с агрономами стадионов и дают соответствующие рекомендации», – говорится в публикации РПЛ.