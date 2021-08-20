Главные новости дня. В «Урале» вспышка коронавируса, Бека-Бека прилетел в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»

«Арсенал» за 28 миллионов купил вратаря из Чемпионшипа Рэмсдейла. В последних двух сезонах он вылетал из АПЛ.

Бохинен: «Когда я приходил в ЦСКА, мы боролись за место в ЛЧ. Остаться без еврокубков – не то, на что я надеялся».

«Арсенал» объявил о переходе Эдегора.

ESPN: в 2022 году «Манчестер Юнайтед» поборется за Мбаппе.

Зе Луиш может пропустить два месяца из-за травмы.

«Реал» продлил контракт с Бензема.

«Рубин» отзаявил Кварацхелию из-за травмы. Его заменит Тальби.

«Чемпионат»: несколько игроков «Урала» заразились коронавирусом.

Mundo Deportivo: «Барселона» взяла 455 миллионов в кредит на 10 лет.

Полузащитник Бека-Бека прибыл в Москву для завершения трансфера в «Локомотив».