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    Главные новости дня. В «Урале» вспышка коронавируса, Бека-Бека прилетел в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»

    «Арсенал» за 28 миллионов купил вратаря из Чемпионшипа Рэмсдейла. В последних двух сезонах он вылетал из АПЛ.

    Бохинен: «Когда я приходил в ЦСКА, мы боролись за место в ЛЧ. Остаться без еврокубков – не то, на что я надеялся».

    «Арсенал» объявил о переходе Эдегора.

    ESPN: в 2022 году «Манчестер Юнайтед» поборется за Мбаппе.

    Зе Луиш может пропустить два месяца из-за травмы.

    «Реал» продлил контракт с Бензема.

    «Рубин» отзаявил Кварацхелию из-за травмы. Его заменит Тальби.

    «Чемпионат»: несколько игроков «Урала» заразились коронавирусом.

    Mundo Deportivo: «Барселона» взяла 455 миллионов в кредит на 10 лет.

    Полузащитник Бека-Бека прибыл в Москву для завершения трансфера в «Локомотив».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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