ESPN: в 2022 году «Манчестер Юнайтед» поборется за Мбаппе

в итоге никого так и не возьмут, уже ни один год собираются
«Манчестер Юнайтед» планирует следующим летом купить нападающего топ-уровня.
По информации ESPN, одной из целей английского клуба будет форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Также в шорт-лист манкунианцев входят Эрлинг Холанд («Боруссия»), Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Лаутаро Мартинес («Интер»).
- Мбаппе в 2022 году, вероятно, станет свободным агентом.
- Главным претендентом на француза считается «Реал».
- Его рыночная стоимость – 160 миллионов евро.