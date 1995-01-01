ESPN: в 2022 году «Манчестер Юнайтед» поборется за Мбаппе

«Манчестер Юнайтед» планирует следующим летом купить нападающего топ-уровня.

По информации ESPN, одной из целей английского клуба будет форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Также в шорт-лист манкунианцев входят Эрлинг Холанд («Боруссия»), Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Лаутаро Мартинес («Интер»).