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    ESPN: в 2022 году «Манчестер Юнайтед» поборется за Мбаппе

    «Манчестер Юнайтед» планирует следующим летом купить нападающего топ-уровня.

    По информации ESPN, одной из целей английского клуба будет форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

    Также в шорт-лист манкунианцев входят Эрлинг Холанд («Боруссия»), Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Лаутаро Мартинес («Интер»).

    • Мбаппе в 2022 году, вероятно, станет свободным агентом.
    • Главным претендентом на француза считается «Реал».
    • Его рыночная стоимость – 160 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 13:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6292

      серега кашин 45 минут назад

      в итоге никого так и не возьмут, уже ни один год собираются

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