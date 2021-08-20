Mundo Deportivo: «Барселона» взяла 455 миллионов в кредит на 10 лет

«Барселона» привлекла 455 миллионов евро в виде кредита, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, клуб взял займ на десять лет со средней процентной ставкой 1,98%. Гарантией выступают телевизионные права каталонцев.

Также «Барса» добилась пересмотра части долговых обязательств на 140 миллионов евро и разрешения выпуска новых обязательств на сумму до 70 миллионов.