Mundo Deportivo: «Барселона» взяла 455 миллионов в кредит на 10 лет

«Барселона» привлекла 455 миллионов евро в виде кредита, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, клуб взял займ на десять лет со средней процентной ставкой 1,98%. Гарантией выступают телевизионные права каталонцев.
Также «Барса» добилась пересмотра части долговых обязательств на 140 миллионов евро и разрешения выпуска новых обязательств на сумму до 70 миллионов.
- Команда стартовала в Примере с победы над «Реал Сосьедадом» (4:2).
- Из-за финансовых проблем «Барселона» не смогла продлить контракт с Лионелем Месси.
Источник: Mundo Deportivo