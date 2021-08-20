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    Mundo Deportivo: «Барселона» взяла 455 миллионов в кредит на 10 лет

    «Барселона» привлекла 455 миллионов евро в виде кредита, сообщает Mundo Deportivo.

    По информации источника, клуб взял займ на десять лет со средней процентной ставкой 1,98%. Гарантией выступают телевизионные права каталонцев.

    Также «Барса» добилась пересмотра части долговых обязательств на 140 миллионов евро и разрешения выпуска новых обязательств на сумму до 70 миллионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11

      dabo26 43 минуты назад

      Как ваши ставки ребята? Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный ресурс с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

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      Рейтинг: +11

      dimkapopov 58 минут назад

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      Рейтинг: +8622

      Cleaner 1 час назад

      Под Месси похоже брали...

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      Рейтинг: +2802

      Питерский князь 1 час назад

      Это им на скрепки?

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      Рейтинг: +439

      сутулая собака и лисы 2 часа назад

      cтавка 1,98%.
      зато у нас нет гомосеков и ЛГБТ!

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      Рейтинг: +6093

      nik55 > сутулая собака и лисы 57 минут назад

      футбола тоже нет

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      Рейтинг: +1414

      Ловкий Бубен > сутулая собака и лисы 53 минуты назад

      Это льготная бизнесс ссуда, вы не знаете деталей финансирования к тому же, у нас 7% для бизнеса, меня уровень инфляции устраивает, я кредитов я не беру, а если бы меня спросили про лгбт они есть и российские законы не против них, а против пропаганды гомосексуализма

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