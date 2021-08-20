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Mundo Deportivo: «Барселона» взяла 455 миллионов в кредит на 10 лет

20 августа 2021, 18:46
9

«Барселона» привлекла 455 миллионов евро в виде кредита, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, клуб взял займ на десять лет со средней процентной ставкой 1,98%. Гарантией выступают телевизионные права каталонцев.

Также «Барса» добилась пересмотра части долговых обязательств на 140 миллионов евро и разрешения выпуска новых обязательств на сумму до 70 миллионов.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона
Комментарии (9)
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сутулая собака и лисы
1629475291
cтавка 1,98%. зато у нас нет гомосеков и ЛГБТ!
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dimkapopov
1629480157
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dabo26
1629481047
Как ваши ставки ребята? Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный ресурс с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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хряк СМ
1629485969
На 10лет два процента, ау где наши банки , хочу кредит под два процента.
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Psih86
1629491927
Нищеброды хотят вылезти из ямы, впрочем как и Реал :))) Когда тратили много денег считались супер клубами, а по факту два самых больших и нищих клуба. Так уж и быть могу дать вам в кредит лимон другой, но только под нормальные проценты, 25-30 годовых, у нас в стране так, поэтому извеняйте...
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