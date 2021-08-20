«Легион» может заявить Хабиба до 7 сентября

Президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов сообщил, что до 7 сентября он встретится с бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, чтобы обсудить подписание профессионального контракта.

– Время заявить его есть, заявка у нас открыта до 7 сентября. До этого времени какая-то ясность наступит. Пока он играть не готов. Но мы обращаем внимание на ключевое слово «пока». Категоричного «нет» он нам не говорил.

– Когда планируете снова переговорить?

– Насколько я знаю, Хабиб улетел из Махачкалы и до 7 числа должен вернуться. Тогда и встретимся.

– Значит, вопрос по контракту еще не закрыт?

– Вопрос не закрыт. Об этом писали паблики и телеграм-каналы. Но я сам никогда не говорил, что контракт подписан. Могу сказать, что мы продвигаемся в переговорах.

– Значит, до 7 сентября вопрос окончательно решится – да или нет?

– По первой части сезона – да. Потом трансферное окно закрывается. Надеюсь, что до 7 числа успеем его заявить. Если нет, то у нас будет еще зимнее трансферное окно. Мы не оставим попыток заявить Хабиба за команду.