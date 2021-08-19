Промес приступил к индивидуальным тренировкам. Он не играл почти месяц

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес восстановился после мышечной травмы, полученной в матче 1-го тура РПЛ с «Рубином». Он приступил к индивидуальным тренировкам.
«С возвращением, Антоха!
Квинси приступил к индивидуальным тренировкам и вовсю работает, чтобы поскорее помогать команде в матчах», – говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».
- Промес не играет с 24 июля.
- «Спартак» в 5-м туре РПЛ встретится на выезде с тульским «Арсеналом».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм «Спартака»