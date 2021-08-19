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  • Промес приступил к индивидуальным тренировкам. Он не играл почти месяц

Промес приступил к индивидуальным тренировкам. Он не играл почти месяц

19 августа 2021, 17:28
9

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес восстановился после мышечной травмы, полученной в матче 1-го тура РПЛ с «Рубином». Он приступил к индивидуальным тренировкам.

«С возвращением, Антоха!

Квинси приступил к индивидуальным тренировкам и вовсю работает, чтобы поскорее помогать команде в матчах», – говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

  • Промес не играет с 24 июля.
  • «Спартак» в 5-м туре РПЛ встретится на выезде с тульским «Арсеналом».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (9)
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Persona_non_Grata
1629384496
Ждем , Антоха , после перерыва на игры сборной - там сразу принципиальный матч .
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Mister_Tomsk
1629386837
Хорошая пенсия у Антохи, посмотрел на шюрлле, и сделал так же)) еще годика два и можно закончить карьеру))
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jek718875
1629396386
Этот ГАНДОХА уже отработаный материал, его уже пнули отовсюду, только добрый дядя СПАРТАК приютил
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zigbert
1629451344
Главное здоровья Квинси и успешных матчей за Спартак!
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