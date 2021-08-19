Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?

    Шварц: «Евгеньев – важная часть «Динамо». У меня не было мыслей по его трансферу в ЦСКА»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц сообщил, что московский клуб не намерен продавать защитника Романа Евгеньева в ЦСКА.

    «У меня не было мыслей по поводу трансфера Евгеньева в ЦСКА или любой другой клуб. Роман является важной частью нашей команды.

    У него не такое большое игровое время в этом сезоне. Всему виной конкуренция в хорошем смысле. Из-за высокой конкуренции он пока не попадает в состав.

    Евгеньев профессионально выкладывается на тренировках, видим его отношение. Но позиция центральных защитников у нас хорошо укомплектована. Рано или поздно Роман получит шанс проявить свои качества», – сказал Шварц.

    • Евгеньев провел 27 матчей в минувшем сезоне РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
    • Его контракт с «Динамо» истекает летом 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88614
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67287
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru