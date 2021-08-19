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  • Шварц: «Евгеньев – важная часть «Динамо». У меня не было мыслей по его трансферу в ЦСКА»

Шварц: «Евгеньев – важная часть «Динамо». У меня не было мыслей по его трансферу в ЦСКА»

19 августа 2021, 16:47
4

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц сообщил, что московский клуб не намерен продавать защитника Романа Евгеньева в ЦСКА.

«У меня не было мыслей по поводу трансфера Евгеньева в ЦСКА или любой другой клуб. Роман является важной частью нашей команды.

У него не такое большое игровое время в этом сезоне. Всему виной конкуренция в хорошем смысле. Из-за высокой конкуренции он пока не попадает в состав.

Евгеньев профессионально выкладывается на тренировках, видим его отношение. Но позиция центральных защитников у нас хорошо укомплектована. Рано или поздно Роман получит шанс проявить свои качества», – сказал Шварц.

  • Евгеньев провел 27 матчей в минувшем сезоне РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
  • Его контракт с «Динамо» истекает летом 2022 года.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Евгеньев Роман Шварц Сандро
Комментарии (4)
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vladimir-7
1629385124
Ну и что, он так и будет сидеть и ожидать место в составе, отдайте Евгеньева в аренду, пусть хоть играет в какой-нибудь команде, все лучше, чем сидеть в запасе.
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Бухбух
1629388242
У ЦСКА щас все мысли связаны с подписанием Жиркова.
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zigbert
1629449469
Как то почти незаметно Шварц посадил его на лавку.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1629526869
ЦСКА -- гнильё.
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