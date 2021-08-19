Шварц: «Евгеньев – важная часть «Динамо». У меня не было мыслей по его трансферу в ЦСКА»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц сообщил, что московский клуб не намерен продавать защитника Романа Евгеньева в ЦСКА.
«У меня не было мыслей по поводу трансфера Евгеньева в ЦСКА или любой другой клуб. Роман является важной частью нашей команды.
У него не такое большое игровое время в этом сезоне. Всему виной конкуренция в хорошем смысле. Из-за высокой конкуренции он пока не попадает в состав.
Евгеньев профессионально выкладывается на тренировках, видим его отношение. Но позиция центральных защитников у нас хорошо укомплектована. Рано или поздно Роман получит шанс проявить свои качества», – сказал Шварц.
- Евгеньев провел 27 матчей в минувшем сезоне РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
- Его контракт с «Динамо» истекает летом 2022 года.
Источник: «Р-Спорт»