Шварц: «Евгеньев – важная часть «Динамо». У меня не было мыслей по его трансферу в ЦСКА»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц сообщил, что московский клуб не намерен продавать защитника Романа Евгеньева в ЦСКА.

«У меня не было мыслей по поводу трансфера Евгеньева в ЦСКА или любой другой клуб. Роман является важной частью нашей команды.

У него не такое большое игровое время в этом сезоне. Всему виной конкуренция в хорошем смысле. Из-за высокой конкуренции он пока не попадает в состав.

Евгеньев профессионально выкладывается на тренировках, видим его отношение. Но позиция центральных защитников у нас хорошо укомплектована. Рано или поздно Роман получит шанс проявить свои качества», – сказал Шварц.