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    Газизов – о претензиях главы Башкирии к «Уфе»: «Недовольство было результатами команды»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на заявление главы Башкирии Радия Хабирова.

    По словам руководителя республики, у него есть претензии к футбольному клубу.

    «Радий Фаритович сам бывший спортсмен, и естественно, что он всегда хочет побеждать – это его кредо. Он явно был недоволен тем, что было в прошлом сезоне, и высказал недовольство.

    Мы пытаемся выправить ситуацию в спортивном плане. Думаю, что мы хорошо работаем и будем стараться исправить ее.

    Недовольство было результатами команды. Мы сделали определенные выводы», – сказал Газизов.

    • «Уфа» занимает 11-е место в РПЛ по итогам 4 туров.
    • В прошлом сезоне команда избежала вылета в ФНЛ только в последнем туре.

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    Источник: ТАСС

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