Газизов – о претензиях главы Башкирии к «Уфе»: «Недовольство было результатами команды»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на заявление главы Башкирии Радия Хабирова.
По словам руководителя республики, у него есть претензии к футбольному клубу.
«Радий Фаритович сам бывший спортсмен, и естественно, что он всегда хочет побеждать – это его кредо. Он явно был недоволен тем, что было в прошлом сезоне, и высказал недовольство.
Мы пытаемся выправить ситуацию в спортивном плане. Думаю, что мы хорошо работаем и будем стараться исправить ее.
Недовольство было результатами команды. Мы сделали определенные выводы», – сказал Газизов.
- «Уфа» занимает 11-е место в РПЛ по итогам 4 туров.
- В прошлом сезоне команда избежала вылета в ФНЛ только в последнем туре.
Источник: ТАСС