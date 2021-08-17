Газизов – о претензиях главы Башкирии к «Уфе»: «Недовольство было результатами команды»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на заявление главы Башкирии Радия Хабирова.

По словам руководителя республики, у него есть претензии к футбольному клубу.

«Радий Фаритович сам бывший спортсмен, и естественно, что он всегда хочет побеждать – это его кредо. Он явно был недоволен тем, что было в прошлом сезоне, и высказал недовольство.

Мы пытаемся выправить ситуацию в спортивном плане. Думаю, что мы хорошо работаем и будем стараться исправить ее.

Недовольство было результатами команды. Мы сделали определенные выводы», – сказал Газизов.