Football Italia: агент Роналду предложил 36-летнего форварда «Манчестер Сити»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может перейти в «Манчестер Сити».

По информации Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, агент 36-летнего футболиста Жорже Мендеш предложил английскому клубу услуги своего клиента.

«Ювентус» готов продать игрока за 30 миллионов евро, чтобы не отпустить его бесплатно следующим летом.

Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года.

Его контракт с туринцами рассчитан до 2022-го.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не будет продлевать контракт с Роналду из-за высокой зарплаты.

«ПСЖ» собирается заменить Мбаппе на Роналду в 2022 году