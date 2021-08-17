Football Italia: агент Роналду предложил 36-летнего форварда «Манчестер Сити»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может перейти в «Манчестер Сити».
По информации Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, агент 36-летнего футболиста Жорже Мендеш предложил английскому клубу услуги своего клиента.
«Ювентус» готов продать игрока за 30 миллионов евро, чтобы не отпустить его бесплатно следующим летом.
- Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года.
- Его контракт с туринцами рассчитан до 2022-го.
- Ранее сообщалось, что «Ювентус» не будет продлевать контракт с Роналду из-за высокой зарплаты.
«ПСЖ» собирается заменить Мбаппе на Роналду в 2022 году
Источник: Football Italia