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    Football Italia: агент Роналду предложил 36-летнего форварда «Манчестер Сити»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может перейти в «Манчестер Сити».

    По информации Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, агент 36-летнего футболиста Жорже Мендеш предложил английскому клубу услуги своего клиента.

    «Ювентус» готов продать игрока за 30 миллионов евро, чтобы не отпустить его бесплатно следующим летом.

    • Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года.
    • Его контракт с туринцами рассчитан до 2022-го.
    • Ранее сообщалось, что «Ювентус» не будет продлевать контракт с Роналду из-за высокой зарплаты.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 10:43
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3302

      Snek 1 минуту назад

      В ПСЖ пусть идёт, хоть поржём :)))

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      Рейтинг: +1488

      Красногорск_Фан 29 минут назад

      Думаю Ман С не его команда. А Гвардиола не его тренер.
      В ТСЖ и без него уже и так драка кто теперь главная звезда.

      А что там платит Ювентус да пофиг. Китайцы, Американцы, Арабы заплатят больше.
      Если цель деньги а не спорт. Надеюсь КР выберет все же поиграть.

      0
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      Рейтинг: +1837

      acor94 3 часа назад

      Ну уж нет. Ждем в ПСЖ.

      1
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      Рейтинг: +662

      xrrrx 3 часа назад

      Там как раз сейчас забивать некому. Де брюйне и Грилиш есть для паса в последнюю треть поля.

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