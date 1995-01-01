«СЭ»: Дзюба не будет вызван в сборную России на сентябрьские матчи

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не будет вызван в сборную России на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022, сообщает «СЭ».

В сентябре сборная сыграет с Хорватией, Кипром и Мальтой.

В новом сезоне игрок сделал 1 ассист в 5 матчах.

При прежнем тренере Станиславе Черчесове Дзюба был капитаном сборной.

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