«СЭ»: Дзюба не будет вызван в сборную России на сентябрьские матчи

Простите,товарищи-господа,а какие к черту проблемы?
Новая метла ....ну и тд...Ничего необычного .
Любовь Чабана - Дзюбинг....
Любовь Карпуши - это тот ,кто не дроч..................это пока)))))
Будет и у него любовь........Если его отряд ,сыграет достойно ,то этого хватит,чтоб засветиться в Катаре!
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не будет вызван в сборную России на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022, сообщает «СЭ».
В сентябре сборная сыграет с Хорватией, Кипром и Мальтой.
- В новом сезоне игрок сделал 1 ассист в 5 матчах.
- При прежнем тренере Станиславе Черчесове Дзюба был капитаном сборной.
Карпин: «Если бы в РФС сказали вызвать Дзюбу, меня бы в сборной не было»