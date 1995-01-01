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    «СЭ»: Дзюба не будет вызван в сборную России на сентябрьские матчи

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не будет вызван в сборную России на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022, сообщает «СЭ».

    В сентябре сборная сыграет с Хорватией, Кипром и Мальтой.

    • В новом сезоне игрок сделал 1 ассист в 5 матчах.
    • При прежнем тренере Станиславе Черчесове Дзюба был капитаном сборной.

    Карпин: «Если бы в РФС сказали вызвать Дзюбу, меня бы в сборной не было»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:09
    Комментарии41
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      Рейтинг: +9507

      alex1951 17 минут назад

      Простите,товарищи-господа,а какие к черту проблемы?
      Новая метла ....ну и тд...Ничего необычного .
      Любовь Чабана - Дзюбинг....
      Любовь Карпуши - это тот ,кто не дроч..................это пока)))))
      Будет и у него любовь........Если его отряд ,сыграет достойно ,то этого хватит,чтоб засветиться в Катаре!

      0
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      Рейтинг: +26

      3meeeD 18 минут назад

      Валера ,ошибки чабана исправляет

      0
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      Рейтинг: +50534

      portero 19 минут назад

      Ну а за что вызывать, он вчера и 20 минут не мог побегать, только пешочком... пустое место, минус игрок.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4032

      rash1959 46 минут назад

      Были бы в сините толковые тренера, то дрочера и там уже не было. Толкался бы где-нибудь в казахстане.

      2
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      Рейтинг: +67243

      insider_retro 51 минуту назад

      Закат Дзюбы вручную...

      8
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      Рейтинг: +20077

      vladimir-7 55 минут назад

      Чего все слушают и реагируют на эту газетенку, вот Карпин определит состав сборной, его опубликуют, вот и посмотрим и обсудим состав.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1276

      R_a_i_n > vladimir-7 37 минут назад

      Уже час на матче состав обсуждают так то

      0
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      Рейтинг: -639

      СуперПАВ9 1 час назад

      Ура наконец то

      1
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      Рейтинг: +1276

      R_a_i_n 1 час назад

      Дали Рукаку мозоли залечить на руках)))

      3
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      Рейтинг: +6453

      Fusballer > R_a_i_n 1 час назад

      Так наоборот - больше времени свободного будет.

      2
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      Рейтинг: +6453

      Fusballer 1 час назад

      Кошмар. Что же это такое творится? А кто забивать будет?

      1
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      Рейтинг: +20077

      vladimir-7 > Fusballer 1 час назад

      В играх сборных судьи пенальти ставят редко, так что голы
      забивать надо с игры и поэтому тренер делает ставку на
      тех, кто умеет это делать.

      1
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      Рейтинг: +3235

      raritet 1 час назад

      Лед тронулся...

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