Николич – о ничьей с «Зенитом»: «Когда пришел в раздевалку, увидел грустные лица»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Локо» с 51-й минуты играл в большинстве.

Ответный гол московская команда забила на 90-й минуте с пенальти.

– Благодарю болельщиков за хорошую поддержку, отличная атмосфера. Когда пришел в раздевалку, увидел грустные лица, ребята недовольны результатом, мне понравилось это, такой менталитет мне подходит.

Первый тайм мы контролировали, второй хорошо начали, но потом стали пропускать контратаки. Мы попробовали с флангов атаковать, но были плохие подачи. Пропускали контратаки, но, может, это нормально, у нас есть новые игроки в обороне. Но и мы забили с пенальти, думаю, это справедливый результат. Команда снова показала, что готова биться до последней секунды игры.

– Вы сказали, что у игроков были грустные глаза. Вы заработали очко или потеряли два?

– По факту заработали, было же 7 очков, а теперь 8. Мне понравилось, что игроки недовольны – это и ответ по сути.