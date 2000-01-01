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    Николич – о ничьей с «Зенитом»: «Когда пришел в раздевалку, увидел грустные лица»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

    • «Локо» с 51-й минуты играл в большинстве.
    • Ответный гол московская команда забила на 90-й минуте с пенальти.

    – Благодарю болельщиков за хорошую поддержку, отличная атмосфера. Когда пришел в раздевалку, увидел грустные лица, ребята недовольны результатом, мне понравилось это, такой менталитет мне подходит.

    Первый тайм мы контролировали, второй хорошо начали, но потом стали пропускать контратаки. Мы попробовали с флангов атаковать, но были плохие подачи. Пропускали контратаки, но, может, это нормально, у нас есть новые игроки в обороне. Но и мы забили с пенальти, думаю, это справедливый результат. Команда снова показала, что готова биться до последней секунды игры.

    – Вы сказали, что у игроков были грустные глаза. Вы заработали очко или потеряли два?

    – По факту заработали, было же 7 очков, а теперь 8. Мне понравилось, что игроки недовольны – это и ответ по сути.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 22:12
    Комментарии6
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      Рейтинг: +16431

      derrik2000 24 минуты назад

      ОТСКОЧИЛИ из-за какого-то невезения, ЖУТКОГО невезения Зенита, а лица грустные???
      Что же такое должно было случиться в матче, чтобы лица игрочков Локо в раздевалке после матча были весёлые?
      Даже не могу себе представить. ))

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      Рейтинг: +9050

      knikos > derrik2000 4 минуты назад

      Невезения Зенита и дебилизма Семака , не заменившего Кузяева . Лица "шпал" должны были быть радостными , что Азмун один на один не забил , потом на добивании промазал , почему и отскочили .

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      Рейтинг: +9192

      житель СПб 29 минут назад

      Признал, что очко заработали - а не ноль, который светил. А грустные лица - потому что стыдно, наверное, стало за беспредел, который творили на поле. За Малкома...

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      Рейтинг: +1472

      Красногорск_Фан > житель СПб 14 минут назад

      "Очень рад" что тебе за своих коллег по культурной столице типа Питерского князя не стыдно. Когда после прошлой игры нам предложили в рот нассать. или за видео с вашим капитаном. Пересчитай свои стандарты сколько у тебя их - два, три, пять.

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      Рейтинг: +1472

      Красногорск_Фан > житель СПб 10 минут назад

      Еще уродов не забывай которые в духе нацистов СС пугали и вывозили женщин и детей с трибуны ЛОКО после матча

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      Рейтинг: +9192

      житель СПб > Красногорск_Фан 1 минуту назад

      Ну о чем Вы? Я об одном, Вы - о другом. Так общаться трудно. Причем здесь видео с капитаном (Да, оно его не красит, но МНЕ за это не стыдно, я здесь не при чем. Какие нацисты - футболисты, что ли? Кто нацист - Малком? Семак? Не думаю! Так что Ваши комменты мне вообще непонятны. Я же про футболистов Локо писал.) По этому матчу готов говорить.

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