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  • Николич – о ничьей с «Зенитом»: «Когда пришел в раздевалку, увидел грустные лица»

Николич – о ничьей с «Зенитом»: «Когда пришел в раздевалку, увидел грустные лица»

15 августа 2021, 22:12
22

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

  • «Локо» с 51-й минуты играл в большинстве.
  • Ответный гол московская команда забила на 90-й минуте с пенальти.

– Благодарю болельщиков за хорошую поддержку, отличная атмосфера. Когда пришел в раздевалку, увидел грустные лица, ребята недовольны результатом, мне понравилось это, такой менталитет мне подходит.

Первый тайм мы контролировали, второй хорошо начали, но потом стали пропускать контратаки. Мы попробовали с флангов атаковать, но были плохие подачи. Пропускали контратаки, но, может, это нормально, у нас есть новые игроки в обороне. Но и мы забили с пенальти, думаю, это справедливый результат. Команда снова показала, что готова биться до последней секунды игры.

– Вы сказали, что у игроков были грустные глаза. Вы заработали очко или потеряли два?

– По факту заработали, было же 7 очков, а теперь 8. Мне понравилось, что игроки недовольны – это и ответ по сути.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Николич Марко
Комментарии (22)
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житель СПб
1629054974
Признал, что очко заработали - а не ноль, который светил. А грустные лица - потому что стыдно, наверное, стало за беспредел, который творили на поле. За Малкома...
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derrik2000
1629055268
ОТСКОЧИЛИ из-за какого-то невезения, ЖУТКОГО невезения Зенита, а лица грустные??? Что же такое должно было случиться в матче, чтобы лица игрочков Локо в раздевалке после матча были весёлые? Даже не могу себе представить. ))
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_Marqella_
1629057333
Результат справедлив...
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Ганнибал Лектор
1629080979
У паровозов весьма адекватный тренер, успехов ему
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Kollljan
1629087269
Еще грустнее глаза будут после ответного матча в Питере!
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portero
1629088614
Должны быть рады что Азмун и Вендел промазали, да и Карасёв пенальти поставил, там нарушение на Венделе он видел и не свиснул и на повторе не смотрел, уж больно похоже на умышленные действия нашего лучшего арбитра...
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paracetamol
1629096809
Да уж судейка помог вам, никого не выгнал за грязну игру, желтыми отделывался, 7 штуками. А Кузю прямо преследовал и дождался обычного нарушения!
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