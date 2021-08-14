Талалаев – о победе над «Динамо»: «Ребята убивались, так как 23-го числа исполнилось бы 70 лет Ахмату-Хаджи Кадырову»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал победу в четвертом туре РПЛ над «Динамо» (2:1). Он объяснил ее приближающейся годовщиной.
«Победы даются очень большой ценой. Я поблагодарил ребят за первый тайм и за самоотдачу. Это наша последняя домашняя игра. 23-го числа исполняется 70 лет со дня рождения Ахмата-Хаджи Кадырова, который основал наш клуб. Поэтому ребята убивались. В каждом эпизоде отдавали всe и даже больше.
Поздравляю болельщиков, потому что сюда мы вернемся только 26-го числа на домашний матч. Это достойная победа, но «Динамо» – самая играющая команда на сегодняшний день», – сказал Талалаев.
- «Ахмат» посвятил победу памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, 1-го президента Чеченской Республики.
- Почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров – сын Ахмата-Хаджи.
- «Ахмат» идет в РПЛ 9-м.
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Источник: «Матч ТВ»