Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Талалаев – о победе над «Динамо»: «Ребята убивались, так как 23-го числа исполнилось бы 70 лет Ахмату-Хаджи Кадырову»

Талалаев – о победе над «Динамо»: «Ребята убивались, так как 23-го числа исполнилось бы 70 лет Ахмату-Хаджи Кадырову»

14 августа 2021, 23:32
16

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал победу в четвертом туре РПЛ над «Динамо» (2:1). Он объяснил ее приближающейся годовщиной.

«Победы даются очень большой ценой. Я поблагодарил ребят за первый тайм и за самоотдачу. Это наша последняя домашняя игра. 23-го числа исполняется 70 лет со дня рождения Ахмата-Хаджи Кадырова, который основал наш клуб. Поэтому ребята убивались. В каждом эпизоде отдавали всe и даже больше.

Поздравляю болельщиков, потому что сюда мы вернемся только 26-го числа на домашний матч. Это достойная победа, но «Динамо» – самая играющая команда на сегодняшний день», – сказал Талалаев.

  • «Ахмат» посвятил победу памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, 1-го президента Чеченской Республики.
  • Почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров – сын Ахмата-Хаджи.
  • «Ахмат» идет в РПЛ 9-м.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Динамо Талалаев Андрей
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Sancho010365
1628973462
Ахмат и Ваши болельщики, с Победой Вас! Уверенности Вам и удачи!
Ответить
нейтральныйкакникто
1628982637
23-го числа исполняется 70 лет со дня рождения Ахмата-Хаджи Кадырова, который основал наш клуб. ОСНОВАЛ клуб-Вот здесь можно было бы и по подробнее
Ответить
Axe111
1628988681
..........
Ответить
Play
1629001713
Какой же кретин Талалаев, Боже мой. Клуб основан в 48м году, за три года до рождения Ахмата Кадырова. И почти 50 лет назывался Терек, пока Кадыров-младший не начал всё подряд в Чечне переименовывать в честь отца. Странно, что ещё саму Чечню не переименовал. А ребята убивались, потому что кого-то могли реально убить, если бы проиграли. Ну и по традиции всем как обычно по машине подарят из "личных" средств президента республики.
Ответить
Zenit_Zenit
1629004794
Талалаев работает в сложных специфичных условиях. Вынужден соответствовать. И он далеко не кретин
Ответить
Алехсбургер.
1629005306
Бредятина лизоблюдская.. Парни просто ..Ну,в общем.." Дерусь… просто потому, что я дерусь! " "(с)Портос.)) Молодцы.
Ответить
владимир миронов
1629006171
После малейшего соприкосновения с игроком Динамо игрок Ахмата корчился на траве одну-две минуты, действительно, "убивались".
Ответить
житель СПб
1629009228
Можно говорить разное, но эту победу они заработали, "вымучили".
Ответить
portero
1629016900
Как бы отдельные игроки просто совсем не готовы физически работать 90 минут... впрочем у нас вся РПЛ такая, команда может выдать 1-3 игры на уровне и всё, а обычно минут 20-30...
Ответить
Главные новости
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
5
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
8
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
19:45
7
Видео84-летний Фергюсон приехал на первый домашний матч «МЮ» в сезоне, несмотря на проблемы с ногой
19:38
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
19:27
108
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
19:14
5
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
2
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
2
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
17:30
4
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
19:28
2
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
19:14
5
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
2
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
18:19
3
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
2
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
4
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
7
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
11
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
24
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
9
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
3
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
5
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
8
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
1
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+