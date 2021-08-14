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    Талалаев – о победе над «Динамо»: «Ребята убивались, так как 23-го числа исполнилось бы 70 лет Ахмату-Хаджи Кадырову»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал победу в четвертом туре РПЛ над «Динамо» (2:1). Он объяснил ее приближающейся годовщиной.

    «Победы даются очень большой ценой. Я поблагодарил ребят за первый тайм и за самоотдачу. Это наша последняя домашняя игра. 23-го числа исполняется 70 лет со дня рождения Ахмата-Хаджи Кадырова, который основал наш клуб. Поэтому ребята убивались. В каждом эпизоде отдавали всe и даже больше.

    Поздравляю болельщиков, потому что сюда мы вернемся только 26-го числа на домашний матч. Это достойная победа, но «Динамо» – самая играющая команда на сегодняшний день», – сказал Талалаев.

    • «Ахмат» посвятил победу памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, 1-го президента Чеченской Республики.
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    • «Ахмат» идет в РПЛ 9-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.08.2021 23:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +171

      Sancho010365 1 час назад

      Ахмат и Ваши болельщики, с Победой Вас! Уверенности Вам и удачи!

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