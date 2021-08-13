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  • Лига конференций. «Сочи» в серии пенальти проиграл «Партизану» и вылетел из турнира

Лига конференций. «Сочи» в серии пенальти проиграл «Партизану» и вылетел из турнира

13 августа 2021, 00:44
154

В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций «Сочи» на выезде уступил «Партизану».

Основное время встречи завершилось ничьей 2:2. В составе российской команды дважды забил Сергей Терехов, у белградцев отличились Милош Йойич и Александар Шчекич.

В итоге победителя пришлось определять в серии пенальти, в которой точнее оказались сербы.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Ответные матчи

Партизан (Сербия) – Сочи (Россия) – 2:2 (0:1), по пенальти – 4:2

Голы: 0:1 – Терехов, 33; 1:1 – Йойич, 55; 1:2 – Терехов, 76; 2:2 – Шчекич, 90.

«Партизан»: Попович (Стеванович, 111), Урошевич (Обрадович, 110), Саничанин, Вуячич, Живкович, Зделар, Йойич (Терзич, 84), Натхо (Сума, 65), Холендер (Шчекич, 71), Маркович (Милькович, 106), Рикарду.

«Сочи»: Джанаев, Заика (Маргасов, 69), Прохин, Родригао, Барач, Терехов, Юсупов (Ангбан, 78), Цаллагов, Нобоа (Жоаозиньо, 77), Попов (Бурмистров, 69), Барсов (Воробьев, 72).

Предупреждения: Маркович, 32 – Попов, 57; Маргасов, 102.

Календарь Лиги конференций

Результаты Лиги конференций

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Партизан Сочи
Комментарии (154)
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Persona_non_Grata
1628804886
Ну не знаю - мне Сочи понравился , хоть и не люблю эту команду , но они были наиболее достойны среди наших , на данном этапе , что бы пройти дальше , жаль(((
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kosmonaft
1628804894
некоторые клубы ещё из отпуска не вышли а у нас уже два клуба из еврокубков вылетели держим марку красавцы
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JI e x a
1628804904
В конце угарнул, когда комментатор сказал, что теперь Сочи и Рубин могут сосредоточиться на внутреннем чемпионате =)) А их, бл....ть, так сильно напрягали еврокубки =))) Рубин две игры пешком походил, а Сочи аж целый раунд прошли в лиге конференций, вот это напряжённая еврокубковая компания, ахахха )) Теперь можно со спокойной душой на внутреннем чемпионате сосредоточиться))))
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derrik2000
1628804952
Ну, наконец-то. Теперь сосредотАчиваемся на выборАх: все как один за партию педросов! ))
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vladik12
1628804989
Такое ощущение, что скоро из еврокубков будут вылетать даже те наши клубы, которые там не участвуют.
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paracetamol
1628805057
Играли хорошо, не в пример рубильникам. Но, по-моему, Федотов ошибся с заменами. Надо было опытных придержать, может и гол на 90-й минуте не пропустили бы.
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GoLenaStop
1628805083
Жаль...что очередная российская команда не прошла дальше... Но эта вороватая газпромовская отрыжка большего и не заслужила! УЁ.....ные "гранды" европейского футбола! Мудаки. Позор! Кто следуюший?
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Вомбат
1628805977
Я бы очень удивился, если бы Сочи прошел дальше. РПЛ по силе сейчас 25-26-я в Европе -- на уровне Польши и Словакии. В прошлом году мы были где-то 18-20 по уровню игры, а так как в 2016 году мы по праву были шестыми, темпы деградации уже год назад позволяли предсказать нынешний уровень РПЛ. В следующем году, если ничего не менять, РПЛ будет в 4-м десятке европейских лиг -- на уровне Македонии, Люксембурга и Черногории. Причем у российских футболистов по-прежнему будут зарплаты, как в ряде клубов испанской Примеры, Серии А и Лиг Эн. Вот это прикол!
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SanInstructor
1628805994
видимо в Белграде ещё нет газпрЁма
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knikos
1628806534
Основная проблема Сочи - полное отсутствие центральных напов . Те , кто играют на этом месте - это простые бегунки . Надо искать напов , ну хотя бы одного . Второй гол Терехов забил с позиции , на которую должен был выбегать центральный нап . А где он был ? В носу ковырял ... На крайняк , Бурмистрова можно использовать , ну хоть временно . Бежит , открывается . Жаль , сегодня не забил , ну и защитник спас Партизан от верного гола . Короче , без напов - хана ! А играли не хуже сербов . так играть в РПЛ - быть в призах .
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