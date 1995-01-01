Лига конференций. «Сочи» в серии пенальти проиграл «Партизану» и вылетел из турнира

Основная проблема Сочи - полное отсутствие центральных напов . Те , кто играют на этом месте - это простые бегунки . Надо искать напов , ну хотя бы одного . Второй гол Терехов забил с позиции , на которую должен был выбегать центральный нап . А где он был ? В носу ковырял ... На крайняк , Бурмистрова можно использовать , ну хоть временно . Бежит , открывается . Жаль , сегодня не забил , ну и защитник спас Партизан от верного гола . Короче , без напов - хана ! А играли не хуже сербов . так играть в РПЛ - быть в призах .
В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций «Сочи» на выезде уступил «Партизану».
Основное время встречи завершилось ничьей 2:2. В составе российской команды дважды забил Сергей Терехов, у белградцев отличились Милош Йойич и Александар Шчекич.
В итоге победителя пришлось определять в серии пенальти, в которой точнее оказались сербы.
Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Ответные матчи
Партизан (Сербия) – Сочи (Россия) – 2:2 (0:1), по пенальти – 4:2
Голы: 0:1 – Терехов, 33; 1:1 – Йойич, 55; 1:2 – Терехов, 76; 2:2 – Шчекич, 90.
«Партизан»: Попович (Стеванович, 111), Урошевич (Обрадович, 110), Саничанин, Вуячич, Живкович, Зделар, Йойич (Терзич, 84), Натхо (Сума, 65), Холендер (Шчекич, 71), Маркович (Милькович, 106), Рикарду.
«Сочи»: Джанаев, Заика (Маргасов, 69), Прохин, Родригао, Барач, Терехов, Юсупов (Ангбан, 78), Цаллагов, Нобоа (Жоаозиньо, 77), Попов (Бурмистров, 69), Барсов (Воробьев, 72).
Предупреждения: Маркович, 32 – Попов, 57; Маргасов, 102.