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    Лига конференций. «Сочи» в серии пенальти проиграл «Партизану» и вылетел из турнира

    В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций «Сочи» на выезде уступил «Партизану».

    Основное время встречи завершилось ничьей 2:2. В составе российской команды дважды забил Сергей Терехов, у белградцев отличились Милош Йойич и Александар Шчекич.

    В итоге победителя пришлось определять в серии пенальти, в которой точнее оказались сербы.

    Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Ответные матчи

    Партизан (Сербия) – Сочи (Россия) – 2:2 (0:1), по пенальти – 4:2

    Голы: 0:1 – Терехов, 33; 1:1 – Йойич, 55; 1:2 – Терехов, 76; 2:2 – Шчекич, 90.

    «Партизан»: Попович (Стеванович, 111), Урошевич (Обрадович, 110), Саничанин, Вуячич, Живкович, Зделар, Йойич (Терзич, 84), Натхо (Сума, 65), Холендер (Шчекич, 71), Маркович (Милькович, 106), Рикарду.

    «Сочи»: Джанаев, Заика (Маргасов, 69), Прохин, Родригао, Барач, Терехов, Юсупов (Ангбан, 78), Цаллагов, Нобоа (Жоаозиньо, 77), Попов (Бурмистров, 69), Барсов (Воробьев, 72).

    Предупреждения: Маркович, 32 – Попов, 57; Маргасов, 102.

    Календарь Лиги конференций

    Результаты Лиги конференций

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 00:44
    Комментарии104
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      Рейтинг: +8858

      knikos 24 минуты назад

      Основная проблема Сочи - полное отсутствие центральных напов . Те , кто играют на этом месте - это простые бегунки . Надо искать напов , ну хотя бы одного . Второй гол Терехов забил с позиции , на которую должен был выбегать центральный нап . А где он был ? В носу ковырял ... На крайняк , Бурмистрова можно использовать , ну хоть временно . Бежит , открывается . Жаль , сегодня не забил , ну и защитник спас Партизан от верного гола . Короче , без напов - хана ! А играли не хуже сербов . так играть в РПЛ - быть в призах .

      0
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      Рейтинг: +625

      SanInstructor 33 минуты назад

      видимо в Белграде ещё нет газпрЁма

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      Рейтинг: +2380

      Andrering87 > SanInstructor 23 минуты назад

      Не язви... Не к месту...

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      Рейтинг: +625

      SanInstructor > Andrering87 15 минут назад

      Не указывай... Не начальник...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2380

      Andrering87 > SanInstructor 14 минут назад

      Алеша иди отдыхай...

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      Ответить
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      Рейтинг: +625

      SanInstructor > Andrering87 10 минут назад

      Вася, сходи покури, а то нервный очень...

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      Рейтинг: +9231

      Вомбат 33 минуты назад

      Я бы очень удивился, если бы Сочи прошел дальше. РПЛ по силе сейчас 25-26-я в Европе -- на уровне Польши и Словакии. В прошлом году мы были где-то 18-20 по уровню игры, а так как в 2016 году мы по праву были шестыми, темпы деградации уже год назад позволяли предсказать нынешний уровень РПЛ. В следующем году, если ничего не менять, РПЛ будет в 4-м десятке европейских лиг -- на уровне Македонии, Люксембурга и Черногории. Причем у российских футболистов по-прежнему будут зарплаты, как в ряде клубов испанской Примеры, Серии А и Лиг Эн. Вот это прикол!

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      Рейтинг: +13015

      Persona_non_Grata > Вомбат 26 минут назад

      До игры тоже отдавал предпочтение Партизану , а сегодня ПО ИГРЕ совсем не удивился бы если бы Сочи прошли - вполне было реально .

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      Рейтинг: +8858

      knikos > Вомбат 22 минуты назад

      А я бы не удивился . Играли не хуже Партизана , а моментов , откровенно голевых , создали больше . Если бы Джанай с углового не пропустил бы дурацкий гол , так и прошли бы дальше .

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      Рейтинг: +12371

      paracetamol 36 минут назад

      В результате замен Федотова, пенальтистов на поле не осталось.

      1
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      Рейтинг: +2380

      Andrering87 38 минут назад

      Впрочем ничего нового... Дальше Зенит вылетит из группы в ЛЧ, а Спартак и Локо в ЛЕ вылетят.. Все прогнозируемо.. Донный чемп, донные команды... Все печально...

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      ...
      Рейтинг: +12371

      paracetamol > Andrering87 35 минут назад

      Да ладно. Зато в 6-м туре матч Сочи со свинарником состоится и хрюши огребут нехило!

      2
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      ...
      Рейтинг: +2380

      Andrering87 > paracetamol 33 минуты назад

      Хватит зларадствовать, тут плакать надо смотря на наши клубы...

      1
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      ...
      Рейтинг: +9231

      Вомбат > paracetamol 31 минуту назад

      Это вряд ли. Но внутренний чемпионат никуда не денется. Будут играть между собой дворовые команды, но очень, ОЧЕНЬ высоко оплачиваемые.

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      Рейтинг: +8999

      житель СПб 39 минут назад

      Комментаторы опять понесли на 2й состав Зенита... А то, что это игроки из ФНЛ играли - забыли! Терехов - молодец! Хороший футболист вырастает... Да и остальные игроки прогрессируют. Это - спасибо Федотову.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2380

      Andrering87 > житель СПб 37 минут назад

      Ты ж понимаешь, что Сочи должен был обыгрывать Партизан.. Но имеем то, что имеем... Но дальше былло б тяжело, когда в группу б попали, там соперники были уже не второсортные...

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      ...
      Рейтинг: +8999

      житель СПб > Andrering87 33 минуты назад

      Ну почему так однозначно? Партизан это известная команда, с традициями... И наши играли с ним хорошо. И у нас дома не было болельщиков.

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      Рейтинг: +2380

      Andrering87 > житель СПб 27 минут назад

      Я думал, что Сочи и Рубин посильнее будет, но ошибался... Уровень нашей лиги скатился к второсортным чемпионатам... Раньше б раскатали их, а щас и их пройти не можем...

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      Рейтинг: +2380

      Andrering87 > житель СПб 24 минуты назад

      Все другие лиги развиваются, а мы толи на месте стоим, толи деградируем..
      Единственное, что в нашей лиге хорошо получается это грызня болельщиков, обсираволо друг друга и злорадство...

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      Рейтинг: +8858

      knikos > Andrering87 19 минут назад

      Нууу , грызня болельщиков есть во всех лигах . Этого "добра" в Европе не меньше , чем в России ! Там порой срач похлеще нашего ! Правда , там политику , как правило , не приплетают .

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      ...
      Рейтинг: +206

      Dinamikk > житель СПб 19 минут назад

      Терехов - молодец! Хороший футболист вырастает -
      спасибо я поржал

      1
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      ...
      Рейтинг: +8858

      knikos > Dinamikk 17 минут назад

      Я тоже поржал . Но , с другой стороны , какие его годы ... Если бы молодёжь бегала , как он ...

      1
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      ...
      Рейтинг: +206

      Dinamikk > knikos 2 минуты назад

      я просто его по Динамо еще помню, он одну игру бегает три стоит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +206

      Dinamikk 41 минуту назад

      Это уже даже не смешно. Это катастрофа мы уже не тонем а идем ко дну.

      2
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      ...
      Рейтинг: +707

      JI e x a > Dinamikk 37 минут назад

      Вообще-то, мы уже на дне, и шкребёмся друг другу в зад ))) После Спартака казалось, что ниже некуда, но снизу Рубин дал о себе знать =) Казалось бы, ну всё, дальше дно, но нет же, Сочи подал слабенький голосок =))

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      ...
      Рейтинг: +8858

      knikos > Dinamikk 29 минут назад

      А московских в РФС куда денешь ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +206

      Dinamikk > knikos 21 минуту назад

      да всех надо разгонять и московских тоже

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8858

      knikos > Dinamikk 15 минут назад

      А кто работать-то будет ? Или вообще нахрен всё закрыть ? И нам больше не тратить время и нервы на наших "футболистов" ...

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      ...
      Рейтинг: +206

      Dinamikk > knikos 6 минут назад

      надо набирать профессионалов а не блатных чинуш которые сейчас смотрят за футболом и развели беспредел по зарплатам лимитам и в
      детском футболе, им проще формат лиги изнасиловать засчет голланской фирмы, чем заняться реальными проблемами

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    • ...
      Рейтинг: +12371

      paracetamol 45 минут назад

      Только Зенит может дела поправить!

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13015

      Persona_non_Grata > paracetamol 42 минуты назад

      Это в ЛЧ - то ? - вот же наивный чукотский юноша )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      vitvik > paracetamol 42 минуты назад

      Зенит очень стабильно выступает в ЛЧ. Каждый год одно очко в общую копилку добавляет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2380

      Andrering87 > paracetamol 41 минуту назад

      Чушь не пиши...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +707

      JI e x a > paracetamol 40 минут назад

      Аахахах =))) Представил, как ты говоришь это на серьёзных щах, и меня просто порвало =))) Спасибо, жги ещё =)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12371

      paracetamol > vitvik 39 минут назад

      У свиней и этого нет. Много лет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +899

      S.K.V. 45 минут назад

      Это просто пиз..ц какой то.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21156

      bset 45 минут назад

      А вообще жаль, что Зенит, Спартак и Локомотив гарантировали себе групповой этап. Лучше бы и они с треском вылетели. Может тогда наши чиновники зашевелились бы? А так на этих автоматических попаданиях в евроосень скажут "С нашим футболом все замечательно. Больше половины в евроосени участвуют".

      1
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      ...
      Рейтинг: +3619

      Semenycch > bset 40 минут назад

      Верно! Российские чиновники словно глисты, здоровье организма их не интересует.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2380

      Andrering87 > bset 36 минут назад

      Нашим глубоко на это плевать, менять ничего не хотят...

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