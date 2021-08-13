Лига конференций. «Сочи» в серии пенальти проиграл «Партизану» и вылетел из турнира

В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций «Сочи» на выезде уступил «Партизану».

Основное время встречи завершилось ничьей 2:2. В составе российской команды дважды забил Сергей Терехов, у белградцев отличились Милош Йойич и Александар Шчекич.

В итоге победителя пришлось определять в серии пенальти, в которой точнее оказались сербы.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Ответные матчи

Партизан (Сербия) – Сочи (Россия) – 2:2 (0:1), по пенальти – 4:2

Голы: 0:1 – Терехов, 33; 1:1 – Йойич, 55; 1:2 – Терехов, 76; 2:2 – Шчекич, 90.

«Партизан»: Попович (Стеванович, 111), Урошевич (Обрадович, 110), Саничанин, Вуячич, Живкович, Зделар, Йойич (Терзич, 84), Натхо (Сума, 65), Холендер (Шчекич, 71), Маркович (Милькович, 106), Рикарду.

«Сочи»: Джанаев, Заика (Маргасов, 69), Прохин, Родригао, Барач, Терехов, Юсупов (Ангбан, 78), Цаллагов, Нобоа (Жоаозиньо, 77), Попов (Бурмистров, 69), Барсов (Воробьев, 72).

Предупреждения: Маркович, 32 – Попов, 57; Маргасов, 102.

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