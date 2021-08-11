«Арсенал» близок к покупке вратаря из Чемпионшипа Рэмсдейла

«Арсенал» находится в продвинутой стадии переговоров с «Шеффилд Юнайтед» насчет вратаря Арона Рэмсдейла. Сделку должны вскоре оформить.

С учетом бонусов сумма трансфера может составить 30 миллионов фунтов стерлингов.