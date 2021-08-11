«Арсенал» близок к покупке вратаря из Чемпионшипа Рэмсдейла

«Арсенал» находится в продвинутой стадии переговоров с «Шеффилд Юнайтед» насчет вратаря Арона Рэмсдейла. Сделку должны вскоре оформить.
С учетом бонусов сумма трансфера может составить 30 миллионов фунтов стерлингов.
- По итогам прошлого сезона АПЛ «Шеффилд Юнайтед» с Рэмсдейлом вылетел в Чемпионшип.
- В 1-м туре Чемпионшипа с Рэмсдейлом в воротах шеффилдцы уступили «Бирмингему» (0:1).
- В основе «Арсенала» сейчас числятся 2 вратаря: Бернд Лено и Рунар Рунарссон.
Источник: Football London
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