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    «Арсенал» близок к покупке вратаря из Чемпионшипа Рэмсдейла

    «Арсенал» находится в продвинутой стадии переговоров с «Шеффилд Юнайтед» насчет вратаря Арона Рэмсдейла. Сделку должны вскоре оформить.

    С учетом бонусов сумма трансфера может составить 30 миллионов фунтов стерлингов.

    • По итогам прошлого сезона АПЛ «Шеффилд Юнайтед» с Рэмсдейлом вылетел в Чемпионшип.
    • В 1-м туре Чемпионшипа с Рэмсдейлом в воротах шеффилдцы уступили «Бирмингему» (0:1).
    • В основе «Арсенала» сейчас числятся 2 вратаря: Бернд Лено и Рунар Рунарссон.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football London

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