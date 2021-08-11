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  • Тренер сборной России Кафанов: «За 3 года после Акинфеева у нас так и не появился 100-процентный 1-й номер»

Тренер сборной России Кафанов: «За 3 года после Акинфеева у нас так и не появился 100-процентный 1-й номер»

11 августа 2021, 13:52
10

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заверил, что Игорь Акинфеев в команду не вернется. Он закончил выступления за нее в 2018 году.

«Да, с Игорем говорил. К большому сожалению, он не вернется в сборную. Чем больше времени проходит после завершения его карьеры в национальной команде, тем сильнее ценится то, что он сделал, выступая за сборную России. За эти почти три года у нас так и не появился стопроцентный первый номер», – сказал Кафанов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Ростов Россия ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (10)
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Vitaga
1628679584
на данный момент лучший- Дюпин
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ySS
1628690538
Дюпин, Сафонов, Максименко и Лантратов. И ещё есть постоянно обходимый вниманием тренеров сборной Беленов.
Ответить
mihail200606
1628700227
Да не сильно то большое сокровище этот акинфеев.. Че носятся с ним..
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zigbert
1628705410
Сколько уже поменяли вратарей после Акинфеева а стабильной игры никто показать не смог. Может быть Карпин со свежим взглядом сумеет предложить своего кандидата.
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BRO_football
1628706406
Акинфеев, безусловно, лучший вратарь в России на данный момент. Но готовить ему замену надо было задолго до того, как он завершит карьеру. Всегда должен быть надёжный запасной вариант. А у нас в России, как всегда, всё на авось надеются. Пока не приспичит - ничего делать не будут. И это касается не только сборной России, но и ЦСКА.
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lNeTl
1628773630
Это не у Вас не появился,а просто кто-то очень плохо работает!
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Фантомас 67
1628778704
Что-то мне подсказывает, что Матюша Сафонов должон им стать.
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