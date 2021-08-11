Тренер сборной России Кафанов: «За 3 года после Акинфеева у нас так и не появился 100-процентный 1-й номер»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заверил, что Игорь Акинфеев в команду не вернется. Он закончил выступления за нее в 2018 году.

«Да, с Игорем говорил. К большому сожалению, он не вернется в сборную. Чем больше времени проходит после завершения его карьеры в национальной команде, тем сильнее ценится то, что он сделал, выступая за сборную России. За эти почти три года у нас так и не появился стопроцентный первый номер», – сказал Кафанов.