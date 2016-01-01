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    Тренер сборной России Кафанов: «За 3 года после Акинфеева у нас так и не появился 100-процентный 1-й номер»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заверил, что Игорь Акинфеев в команду не вернется. Он закончил выступления за нее в 2018 году.

    «Да, с Игорем говорил. К большому сожалению, он не вернется в сборную. Чем больше времени проходит после завершения его карьеры в национальной команде, тем сильнее ценится то, что он сделал, выступая за сборную России. За эти почти три года у нас так и не появился стопроцентный первый номер», – сказал Кафанов.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии1
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      Vitaga 1 час назад

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