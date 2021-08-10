Кержаков – о победе над «Спартаком»: «Нижний Новгород» ожидает трудный путь, в эйфорию не впадаем»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в 3-м туре РПЛ.

«Наши результаты? Сложно обсуждать, ведь с какой-то стороны это все сенсация. Для нас, как для дебютанта, каждая встреча как праздник и большое событие. Все в клубе хотят показать себя с лучшей стороны и наслаждаемся теми минутами, которые проводим в РПЛ. Отдаем на поле все сила, а как получается, так получается.

Довольны тем, что нам удалось выиграть у «Спартака», но понимаем, что нас ожидает сложный путь, в эйфорию не впадаем. Нам надо попробовать закрепиться в чемпионате России.

В «Нижнем Новгороде» каждый футболист, сколько мы он не проводил на поле, отдавался полностью. Мы уступаем соперникам в опыте, в психологии. Но все приходит со временем. У нас пока три человека выбыло по травме.

Сложно говорить о том, сколько новичков я жду. Сейчас рассчитываем на то, что получится дозаявить нескольких футболистов. Думаю, что в будущем у нас будет обойма побольше, чтобы давать возможность отдохнуть лидерам. 14-15 человек в костяке — это мало.

Долги? Как я понял, что все сейчас погасили», – сказал Кержаков.