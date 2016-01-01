Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    Кержаков – о победе над «Спартаком»: «Нижний Новгород» ожидает трудный путь, в эйфорию не впадаем»

    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в 3-м туре РПЛ.

    «Наши результаты? Сложно обсуждать, ведь с какой-то стороны это все сенсация. Для нас, как для дебютанта, каждая встреча как праздник и большое событие. Все в клубе хотят показать себя с лучшей стороны и наслаждаемся теми минутами, которые проводим в РПЛ. Отдаем на поле все сила, а как получается, так получается.

    Довольны тем, что нам удалось выиграть у «Спартака», но понимаем, что нас ожидает сложный путь, в эйфорию не впадаем. Нам надо попробовать закрепиться в чемпионате России.

    В «Нижнем Новгороде» каждый футболист, сколько мы он не проводил на поле, отдавался полностью. Мы уступаем соперникам в опыте, в психологии. Но все приходит со временем. У нас пока три человека выбыло по травме.

    Сложно говорить о том, сколько новичков я жду. Сейчас рассчитываем на то, что получится дозаявить нескольких футболистов. Думаю, что в будущем у нас будет обойма побольше, чтобы давать возможность отдохнуть лидерам. 14-15 человек в костяке — это мало.

    Долги? Как я понял, что все сейчас погасили», – сказал Кержаков.

    • «Нижний Новгород» после трех туров РПЛ набрал семь очков.
    • Ранее ни один дебютант турнира не набирал столько.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:20
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Play 16 минут назад

      Да у вас один только путь, в лучшем случае вылететь по спортивному принципу, а не по банкротству опять.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12243

      paracetamol 1 час назад

      Ранее ни один дебютант турнира не набирал столько, а с Сашей - все возможно!.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1467

      FROL001 2 часа назад

      Санёк специалист по хрякам. Как футболист больше всех в истории отгрузил хрякам голов (14 штук). И как тренер начал возить свиней. Гыгыгы

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88301
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67116
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru