«Нижний Новгород» – лучший дебютант в истории РПЛ после трех туров

Классно они хряков отвозили на радость всей стране.
«Нижний Новгород» после трех туров РПЛ набрал семь очков. Ранее ни один дебютант турнира не набирал столько.
Нижегородцев тренирует лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков.
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«Нижний Новгород» после трех туров РПЛ набрал семь очков. Ранее ни один дебютант турнира не набирал столько.
Нижегородцев тренирует лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков.
"Очевидное - невероятное "