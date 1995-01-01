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    «Нижний Новгород» – лучший дебютант в истории РПЛ после трех туров

    «Нижний Новгород» после трех туров РПЛ набрал семь очков. Ранее ни один дебютант турнира не набирал столько.

    Нижегородцев тренирует лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков.

    • Нижнему Новгороду в этом году исполняется 800 лет.
    • Накануне «Нижний Новгород» обыграл в гостях «Спартак» (2:1).
    • В следующем туре нижегородцы примут «Уфу» (14 августа).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 12:11
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1401

      FROL001 1 час назад

      Классно они хряков отвозили на радость всей стране.

      0
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      Рейтинг: +50113

      portero 1 час назад

      Эти очки взяты на фарте, что с Сочи что со Спартаком... ой везунчик Кержаков, посмотрим что будет на дистанции....

      0
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      Рейтинг: +1505

      Decorhome 3 часа назад

      Удачи

      0
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      Рейтинг: +7342

      Alekxei Z. 3 часа назад

      "Очевидное - невероятное "

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      Рейтинг: +1505

      Decorhome 3 часа назад

      Керж молодец

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