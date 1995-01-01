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    Доннарумма – о Месси: «Величайший, самый сильный в мире. Рад, что он перейдет в «ПСЖ»

    Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал возможный переход экс-капитана «Барселоны» Лионеля Месси в парижский клуб.

    «Узнаем об этом, когда объявят официально. Похоже, что это так, я очень рад, что Лео перейдет в «ПСЖ». Он величайший, самый сильный в мире, поэтому я могут только порадоваться», – сказал Доннарумма.

    • Месси всю карьеру провел в «Барсе».
    • С 1 июля он находится в статусе свободного агента.
    • Ожидается, что футболист заключит с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1».

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    Источник: Calciomercato

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