Доннарумма – о Месси: «Величайший, самый сильный в мире. Рад, что он перейдет в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал возможный переход экс-капитана «Барселоны» Лионеля Месси в парижский клуб.

«Узнаем об этом, когда объявят официально. Похоже, что это так, я очень рад, что Лео перейдет в «ПСЖ». Он величайший, самый сильный в мире, поэтому я могут только порадоваться», – сказал Доннарумма.

Месси всю карьеру провел в «Барсе».

С 1 июля он находится в статусе свободного агента.

Ожидается, что футболист заключит с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1».

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