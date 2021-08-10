Главные новости дня. «Челси» и «РБ Лейпциг» хотят купить Захаряна, Хвича близок к уходу из «Рубина»

Тальби – новый игрок «Рубина»

Брат владельца «ПСЖ»: «Месси прибудет в Париж в течение 72 часов». У аргентинца были предложения от «Тоттенхэма» и «Атлетико»

«Байер» не договорился с Азмуном. Иранцем интересуется «Лион»

«Ахмат»: «Будем просить никогда более не назначать Кукуяна и Панина на матчи с нашим участием»

«Ростов» расторг контракт с Обуховым. Его дисквалифицировали за допинг на шесть месяцев

Матюнин попросил судейский комитет РФС объяснить, как должен работать VAR в эпизоде с голом Сперцяна «Зениту»

Промес и Мозес не сыграют с «Бенфикой». Они не прилетели в Лиссабон

«Сочи» победил «Урал» и поднялся на шестое место в таблице РПЛ

Агент Кварацхелии: «Хвича сменит команду с вероятностью 85-90%». «Рубин» требует 20 миллионов за грузина

«Челси» и «РБ Лейпциг» хотят купить Захаряна