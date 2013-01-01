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    РПЛ. «Сочи» победил «Урал» и поднялся на шестое место

    В матче третьего тура РПЛ «Сочи» дома выиграл у «Урала» со счетом 2:0.

    Хозяева поля победили благодаря голам Ивелина Попова и Кристиана Нобоа.

    Набрав три очка, «Сочи» поднялся с седьмого на шестое место в турнирной таблице чемпионата. «Урал» идет 15-м.

    Россия. РПЛ. 3-й тур

    Сочи – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Попов, 9; 2:0 – Нобоа, 71 (с пенальти).

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Прохин, Барац, Родригао, Заика (Маргасов, 57), Цаллагов (Бурмистров, 46), Юсупов (Жоаозиньо, 75), Попов (Нобоа, 46), Ангбан, Барсов (Павлов, 89).

    «Урал»: Годзюр, Герасимов, Рыков, Кулаков, Адамов, Колесниченко (Насыров, 60), Бикфалви (Максименко, 70), Егорычев (Подберезкин, 46), Мишкич (Гагнидзе, 66), Аугустыняк, Панюков (Агеев, 46).

    Предупреждения: Бурмистров, 60 – Мишкич, 64; Герасимов, 70.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:55
    Комментарии34
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      Рейтинг: +7543

      GoLenaStop 28 минут назад

      Удачи в еврожопе, Сочи!
      Джанаев, держи левый угол 6, именно туда прилетит!

      0
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      Рейтинг: +12229

      paracetamol 30 минут назад

      Сочи одна из самых играющих команда, не чета всяким Рубинам-автобусам!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +50194

      portero 53 минуты назад

      Сочи с набранными очками, ну и удачи с Партизаном...

      1
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      Рейтинг: +4875

      sochi-2013 1 час назад

      Как-то так.Поздравляю! Слабовато, но уже не Химки.

      1
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      Рейтинг: +12229

      paracetamol 1 час назад

      По-зенитовски, на классе, без альтернативы. Теперь мочить партизан!

      1
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      Рейтинг: +7937

      Cleaner > paracetamol 28 минут назад

      Уточню - по-Зенитовски-2.)))
      С Пратизаном может и получиться. Не Бенфика. Не сильно удивлюсь, если Сочи его пройдет. А если не пройдет, то тоже не удивлюсь.

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      Рейтинг: +1339

      Ловкий Бубен 1 час назад

      Рука была, траэктория мяча измениласв результате игры рукой

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      Рейтинг: +679

      Kokmarov 1 час назад

      С такой игрой вряд ли пройдут Партизан, все медленно и забивать по сути некому.

      0
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      Рейтинг: +6305

      владимир миронов 1 час назад

      Пеналька не по делу.

      1
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      Рейтинг: +3329

      sobaka120982 > владимир миронов 1 час назад

      А рукой менять траекторию мяча который летел в створ по делу???

      2
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      Рейтинг: +4875

      sochi-2013 > владимир миронов 1 час назад

      К игре Сочи претензии есть, но к пенальти никаких не может быть!

      2
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      Рейтинг: +50194

      portero > владимир миронов 56 минут назад

      махал рукой мяч в ворота летел, ну как бы тяжело возразить, Спартак Крыльям похожий бил....

      1
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      Рейтинг: +890

      Бенедиктус > portero 31 минуту назад

      У Спартака с Крыльями был такой же пеналь, и все питерские кричали что пеналь левый, судьи куплены))

      1
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      ...
      Рейтинг: +50194

      portero > Бенедиктус 29 минут назад

      крыльями махал , Спартак пробил пенальти.. там такая же ситуёвина...

      0
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      Рейтинг: +50194

      portero > Бенедиктус 26 минут назад

      кричали что левый, это тролли , они всегда кричат и Зениту и Спартаку, там взаимная "любовь" у троллей...

      1
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      Рейтинг: +3329

      sobaka120982 1 час назад

      Молодцы! Так и дальше!!!! С победой!!!

      2
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      Рейтинг: +7937

      Cleaner 1 час назад

      Вот не понимаю. Мяч попал после рикошета в руку игроку. Ирок мяча не видел и рукой не играл. Мяч летел в створ. Пенальти! Согласен. Но ЗА ЧТО игроку в такой ситуации ЖЕЛТУЮ показывать???

      5
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      Рейтинг: +1810

      acor94 > Cleaner 1 час назад

      за компанию)

      1
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      Рейтинг: +3329

      sobaka120982 > Cleaner 1 час назад

      Все по делу, мяч летел в створ, жёлтая за то что с растопыреными руками

      0
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      Рейтинг: +7937

      Cleaner > sobaka120982 1 час назад

      Сделайте стоп-кадр на моменте игры рукой. Все футболисты в штрафной с растопыренными руками. По другому люди не могут прыгать и бегать. Тогда назначить пенальти и показать всем игрокам в штрафной по желтой карточке. Бред? Бред. Такой же как и желтая игроку, не умышленно игравшему рукой.

      3
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      Рейтинг: +1339

      Ловкий Бубен > Cleaner 1 час назад

      То есть у всех есть руки поэтому пенальти не было ? Так что ли ? Только прыгнул то игрок сыгравший рукой причём осмысленно Да и прыгать по другому все могут, чтобы не играть рукой в мяч такие правила

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      Рейтинг: +3329

      sobaka120982 > Cleaner 1 час назад

      Всем не надо, все рукой не играли. Отличился только один

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      Рейтинг: +4875

      sochi-2013 > Cleaner 1 час назад

      Руками у себя в штрафной не размахивай, и будет тебе счастье. По твоей логике, можно стать лицом к воротам и руками изображать мельницу.

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      Рейтинг: +4875

      sochi-2013 > Cleaner 1 час назад

      За УМЫШЛЕННУЮ игру рукой дается КРАСНАЯ карточка!

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      Рейтинг: +7937

      Cleaner > sochi-2013 34 минуты назад

      Вы сами правила придумываете?..)

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      Рейтинг: +7937

      Cleaner > Ловкий Бубен 25 минут назад

      Не шульмуйте в выводах.

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