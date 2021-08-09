РПЛ. «Сочи» победил «Урал» и поднялся на шестое место

В матче третьего тура РПЛ «Сочи» дома выиграл у «Урала» со счетом 2:0.

Хозяева поля победили благодаря голам Ивелина Попова и Кристиана Нобоа.

Набрав три очка, «Сочи» поднялся с седьмого на шестое место в турнирной таблице чемпионата. «Урал» идет 15-м.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Сочи – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Попов, 9; 2:0 – Нобоа, 71 (с пенальти).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Прохин, Барац, Родригао, Заика (Маргасов, 57), Цаллагов (Бурмистров, 46), Юсупов (Жоаозиньо, 75), Попов (Нобоа, 46), Ангбан, Барсов (Павлов, 89).

«Урал»: Годзюр, Герасимов, Рыков, Кулаков, Адамов, Колесниченко (Насыров, 60), Бикфалви (Максименко, 70), Егорычев (Подберезкин, 46), Мишкич (Гагнидзе, 66), Аугустыняк, Панюков (Агеев, 46).

Предупреждения: Бурмистров, 60 – Мишкич, 64; Герасимов, 70.

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