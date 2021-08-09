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РПЛ. «Сочи» победил «Урал» и поднялся на шестое место

9 августа 2021, 20:55
32

В матче третьего тура РПЛ «Сочи» дома выиграл у «Урала» со счетом 2:0.

Хозяева поля победили благодаря голам Ивелина Попова и Кристиана Нобоа.

Набрав три очка, «Сочи» поднялся с седьмого на шестое место в турнирной таблице чемпионата. «Урал» идет 15-м.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Сочи – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Попов, 9; 2:0 – Нобоа, 71 (с пенальти).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Прохин, Барац, Родригао, Заика (Маргасов, 57), Цаллагов (Бурмистров, 46), Юсупов (Жоаозиньо, 75), Попов (Нобоа, 46), Ангбан, Барсов (Павлов, 89).

«Урал»: Годзюр, Герасимов, Рыков, Кулаков, Адамов, Колесниченко (Насыров, 60), Бикфалви (Максименко, 70), Егорычев (Подберезкин, 46), Мишкич (Гагнидзе, 66), Аугустыняк, Панюков (Агеев, 46).

Предупреждения: Бурмистров, 60 – Мишкич, 64; Герасимов, 70.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Урал
Комментарии (32)
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житель СПб
1628532187
Поздравляю Сочи! После одной случайной осечки возвращаются в лидирующую группу.
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sobaka120982
1628532382
Молодцы! Так и дальше!!!! С победой!!!
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владимир миронов
1628534030
Пеналька не по делу.
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Ловкий Бубен
1628534658
Рука была, траэктория мяча измениласв результате игры рукой
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paracetamol
1628534751
По-зенитовски, на классе, без альтернативы. Теперь мочить партизан!
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sochi-2013
1628534838
Как-то так.Поздравляю! Слабовато, но уже не Химки.
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portero
1628535710
Сочи с набранными очками, ну и удачи с Партизаном...
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paracetamol
1628537125
Сочи одна из самых играющих команда, не чета всяким Рубинам-автобусам!
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GoLenaStop
1628537201
Удачи в еврожопе, Сочи! Джанаев, держи левый угол 6, именно туда прилетит!
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Вомбат
1628542115
Сочи играл лучше Урала во всех линиях. Кроме вратарской просто потому, что у Джанаева не было работы. Сразу невольно думаешь, что было бы, если бы против сербской команды вышел бы Урал.
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