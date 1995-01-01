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    «СЭ»: «Тоттенхэм» ведет переговоры о трансфере Хвичи. «Рубин» требует 20 миллионов

    Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия заинтересовал «Тоттенхэм».

    По информации «СЭ», клубы ведут переговоры о трансфере 20-летнего футболиста, пока никаких договоренностей достигнуто не было.

    Казанцы рассчитывают заработать на продаже хавбека около 20 миллионов евро.

    • В стартовавшем сезоне Хвича забил 1 гол в 4 матчах.
    • Его контракт с «Рубином» рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:12
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +12229

      paracetamol 31 минуту назад

      Продадут, им за стадион заплатить нечем. Да и игрочишка так себе. Одна беготня!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +50194

      portero 37 минут назад

      а сколько Тотенхэм предлагает???
      раз переговоры ведут так долго....

      0
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      Рейтинг: +13816

      Garrincha58 > portero 23 минуты назад

      10

      1
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      Рейтинг: +50194

      portero > Garrincha58 22 минуты назад

      спс, это пока пропасть...

      0
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      Рейтинг: +1117

      R_a_i_n 1 час назад

      при всём уважении не стоит...

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