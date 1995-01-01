«СЭ»: «Тоттенхэм» ведет переговоры о трансфере Хвичи. «Рубин» требует 20 миллионов

Продадут, им за стадион заплатить нечем. Да и игрочишка так себе. Одна беготня!
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия заинтересовал «Тоттенхэм».
По информации «СЭ», клубы ведут переговоры о трансфере 20-летнего футболиста, пока никаких договоренностей достигнуто не было.
Казанцы рассчитывают заработать на продаже хавбека около 20 миллионов евро.
- В стартовавшем сезоне Хвича забил 1 гол в 4 матчах.
- Его контракт с «Рубином» рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.