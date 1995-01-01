«СЭ»: «Тоттенхэм» ведет переговоры о трансфере Хвичи. «Рубин» требует 20 миллионов

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия заинтересовал «Тоттенхэм».

По информации «СЭ», клубы ведут переговоры о трансфере 20-летнего футболиста, пока никаких договоренностей достигнуто не было.

Казанцы рассчитывают заработать на продаже хавбека около 20 миллионов евро.