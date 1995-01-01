Express: у Месси были предложения от «Тоттенхэма» и «Атлетико»

ну я бы на месси глянул бы конечно в апл ,потом уже поздно будет ,а пока годик другой может и поиграл бы
но то что идет в псж это понятно и логично, пусть и чемп проще , и что? не прямо уже там ппц в 10 раз слабее, просто меньше конкуренции в чемпе и все.А так там и неймар есть, и ди мария тот же например. Деньги платят, нормальный месси выбор сделал с ЕГо точки зрения.
Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси мог продолжить карьеру в Англии.
Как сообщает Express со ссылкой на ESPN, предложение 34-летнему футболисту делал «Тоттенхэм».
Также контракт аргентинцу предлагали «Атлетико» и «ПСЖ», в итоге он выбрал вариант с парижанами.
- Месси всю карьеру провел в «Барсе».
- С 1 июля он находится в статусе свободного агента.
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