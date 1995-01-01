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    Express: у Месси были предложения от «Тоттенхэма» и «Атлетико»

    Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси мог продолжить карьеру в Англии.

    Как сообщает Express со ссылкой на ESPN, предложение 34-летнему футболисту делал «Тоттенхэм».

    Также контракт аргентинцу предлагали «Атлетико» и «ПСЖ», в итоге он выбрал вариант с парижанами.

    • Месси всю карьеру провел в «Барсе».
    • С 1 июля он находится в статусе свободного агента.

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    Источник: Express

    Ежедневная британская газета. Основана в 1900 году.

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    Сегодня, 09:45
    Комментарии10
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      Рейтинг: +11094

      DeStar 32 минуты назад

      ну я бы на месси глянул бы конечно в апл ,потом уже поздно будет ,а пока годик другой может и поиграл бы
      но то что идет в псж это понятно и логично, пусть и чемп проще , и что? не прямо уже там ппц в 10 раз слабее, просто меньше конкуренции в чемпе и все.А так там и неймар есть, и ди мария тот же например. Деньги платят, нормальный месси выбор сделал с ЕГо точки зрения.

      0
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      Рейтинг: +993

      mig28 38 минут назад

      Всё правильно сделал...в Англии ему играть поздновато, там защитники лютые, Атлетико, как и Реал - принципиальные. А в ПСЖ команда топов собралась плюс друг-Неймар. Отыграет пару сезонов, возьмут лигу, кубки...и вероятно за лч поборются.

      0
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      Рейтинг: +2462

      Derzkiy1 1 час назад

      Нет бы попробовать себя в сильном чемпионате, Месси едет в чемпионат чуть выше уровня рпл …

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      Рейтинг: +412

      LMI > Derzkiy1 1 час назад

      Там друг Неймар

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      Рейтинг: +412

      LMI 1 час назад

      ТТХ !?
      Да боже ты мой, откуда у них такие деньги?

      0
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      Рейтинг: +342

      Октавиус > LMI 1 час назад

      наверно, от будущей продажи Кейна

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      Рейтинг: +412

      LMI > Октавиус 1 час назад

      Да это даже и половины не будет, если эта сделка состоится

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      Рейтинг: +1352

      tarasofka > LMI 49 минут назад

      какие деньги? месси свободный агент. ну там, понятно, надо положить стартовый бонус/подъёмные лямов 20-30, да платить з/п 50 в год. это могут потянуть десятки клубов.

      и была тема, когда какой-то игрок куда-то перешёл, типа ибры. и за неделю распродали только футболок с его именем лямов на 90-100. просто вспомнилось. представь, сколько нагреет бабла на футболках новый клуб месси.

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      Рейтинг: +412

      LMI > tarasofka 46 минут назад

      Нет у ТТХ такого бюджета, нет. И не было до этого. Финансовая структура там совсем иная. И спотыкнуться на этом проще чем на банановой кожуре.
      Впрочем - ради бога, без проблем и зависти

      0
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      Рейтинг: +50154

      portero 1 час назад

      Мало предлагали

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