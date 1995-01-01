Express: у Месси были предложения от «Тоттенхэма» и «Атлетико»

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси мог продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает Express со ссылкой на ESPN, предложение 34-летнему футболисту делал «Тоттенхэм».

Также контракт аргентинцу предлагали «Атлетико» и «ПСЖ», в итоге он выбрал вариант с парижанами.

Месси всю карьеру провел в «Барсе».

С 1 июля он находится в статусе свободного агента.

Салихамиджич – о Месси в «Баварии»: «К сожалению, это невозможно»