«СЭ»: Матюнин попросил судейский комитет РФС объяснить, как должен работать VAR в эпизоде с голом Сперцяна «Зениту»

Алексей Матюнин, отвечавший за VAR в матче 3-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» (3:2), обратился в судейский комитет РФС с просьбой объяснить, как должен работать VAR в эпизоде с отмененным голом Эдуарда Сперцяна, сообщает «СЭ».

Изначально главный арбитр встречи Алексей Амелин засчитал гол Сперцяна на 14-й минуте прямым ударом со штрафного. После вмешательства гол был отменен.

Видеоассистенты Алексей Матюнин и Константин Шаламберидзе заметили, что защитник «Краснодара» Урош Спайич до удара Сперцяна подошел на расстояние менее одного метра к стенке, что запрещено правилами.