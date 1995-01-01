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    «СЭ»: Матюнин попросил судейский комитет РФС объяснить, как должен работать VAR в эпизоде с голом Сперцяна «Зениту»

    Алексей Матюнин, отвечавший за VAR в матче 3-го тура РПЛ «Зенит»«Краснодар» (3:2), обратился в судейский комитет РФС с просьбой объяснить, как должен работать VAR в эпизоде с отмененным голом Эдуарда Сперцяна, сообщает «СЭ».

    Изначально главный арбитр встречи Алексей Амелин засчитал гол Сперцяна на 14-й минуте прямым ударом со штрафного. После вмешательства гол был отменен.

    Видеоассистенты Алексей Матюнин и Константин Шаламберидзе заметили, что защитник «Краснодара» Урош Спайич до удара Сперцяна подошел на расстояние менее одного метра к стенке, что запрещено правилами.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1370

      tarasofka 1 минуту назад

      мля, правило фифа такое есть. гол отменили справедливо. зато теперь хряки будут усиленно визжать (вот так: ви-вии-виии!), что опять газпром всё купил о_О

      тем временем, поздравим кержа за то, что отодрал свиняк на их поляне.

      0
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      Рейтинг: +9356

      NewLife 5 минут назад

      А у ВАРа есть имя ?

      1
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      Рейтинг: +8708

      ivany4 13 минут назад

      Объяснение, а точнее толкование этого эпизода согласно правилам, мы услышим в "прямом эфире" или на ушко расскажут кому следует.

      0
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      Рейтинг: +19798

      vladimir-7 20 минут назад

      Разве можно такой красивый гол, да в ворота Зенита засчитывать,
      хотя и было нарушение правил, а судью в поле поправил судья на VAR, тем более вдруг, потом с выигрышем не получится.

      1
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      Рейтинг: +7902

      Cleaner 25 минут назад

      В том эпизоде от Спайича до стенки было 103 сантиметра. Я измерял. То есть гол был отменен ошибочно! В этой игре нужно засчитать Зениту поражение, а судей отстранить от судейства до 2099-го года!

      6
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      Рейтинг: +24434

      silver29 > Cleaner 21 минуту назад

      Дело в том, что судьи VAR превысили свои полномочия, был свисток арбитра матча на пробитие штрафного и указание главного судьи на центр, ВСЕ !!! никакие вмешательство во время игры не допустимы, после матча выносите оценку полевым судьям и не более того (((

      4
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      Рейтинг: +24434

      silver29 27 минут назад

      Как в Газпроме решат так и действуйте ((( зачем вам п.8.8 положения о VAR который прямо запрещает отменять голы со штрафного ? если есть телефонный аппарат с миллером. Полный беспредел вмешательства в работу полевых судей.

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