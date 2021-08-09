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  • «СЭ»: Матюнин попросил судейский комитет РФС объяснить, как должен работать VAR в эпизоде с голом Сперцяна «Зениту»

«СЭ»: Матюнин попросил судейский комитет РФС объяснить, как должен работать VAR в эпизоде с голом Сперцяна «Зениту»

9 августа 2021, 17:59
47

Алексей Матюнин, отвечавший за VAR в матче 3-го тура РПЛ «Зенит»«Краснодар» (3:2), обратился в судейский комитет РФС с просьбой объяснить, как должен работать VAR в эпизоде с отмененным голом Эдуарда Сперцяна, сообщает «СЭ».

Изначально главный арбитр встречи Алексей Амелин засчитал гол Сперцяна на 14-й минуте прямым ударом со штрафного. После вмешательства гол был отменен.

Видеоассистенты Алексей Матюнин и Константин Шаламберидзе заметили, что защитник «Краснодара» Урош Спайич до удара Сперцяна подошел на расстояние менее одного метра к стенке, что запрещено правилами.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • У «Краснодара» после 3 туров 1 победа.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Сперцян Эдуард Матюнин Алексей
Комментарии (47)
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vladimir-7
1628523119
Разве можно такой красивый гол, да в ворота Зенита засчитывать, хотя и было нарушение правил, а судью в поле поправил судья на VAR, тем более вдруг, потом с выигрышем не получится.
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Давид59
1628525963
Что тут разъяснять? Там Спайич не просто подошёл к стенке, он отпихивал руками, стоящего в стенке. Ладно бы спорный эпизод, так тут вообще говорить не о чем
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_Marqella_
1628526270
А что тут объяснять??? Гол конечно красавчик,но есть правила....
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ziborock
1628527929
ВАР доказал что он Газпромовский! По протоколу при пробитии штрафных ударов ВАР не имеет права вмешиваться, но ведь судьи на окладе у Миллера! Да и штрафной должен был быть перебит, но тут судьи в поле и на ВАР как то быстро забыли правила! Три игры Зенита в ЧР и все 3 со скандалами!
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Solist345345
1628528311
Да, при данном нарушении штрафной удар должен быть перебит. Это как при пробитии пенальти, когда игрок вбегает в штрафную до удара - пенальти просто перебивается.
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vladimir-7
1628528415
Матюнин пригласил Амелина к монитору VAR, где на бегущей строке было написано: "гол не засчитывать".
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Ганнибал Лектор
1628530242
Мне кажется, крючкохвостые при любом раскладе будут хрюкать, если Зенит выиграл, а мясцо опять смешит народ своими грязными портками
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paracetamol
1628534857
Этот хмырь, что из быков, даже правил игры в футбол не знал. Во какой деятель!
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portero
1628536288
ну что сказать, прежде всего жаль Сперцяна , пробил отлично и такой гол обидно отменять, хрен с ним что проиграли, но голешник то лучшеб засчитали.... как то так. но ладно, надеюсь у него будут такие удары получаться почаще и не впадёт в уныние как Шапи....
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Krasnodar 123
1628542488
Что этот уродец Матюнин дуру гонит, гнида недобитая!!! Ты нарушил протокол ВАР козел, а теперь совести хватает вопросы задавать? В этой ситуации ВАР не имеет права вмешиваться!!! Спер у Краснодара законное очко - ушлепок!!!
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