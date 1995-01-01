«СЭ»: Матюнин попросил судейский комитет РФС объяснить, как должен работать VAR в эпизоде с голом Сперцяна «Зениту»

мля, правило фифа такое есть. гол отменили справедливо. зато теперь хряки будут усиленно визжать (вот так: ви-вии-виии!), что опять газпром всё купил о_О
тем временем, поздравим кержа за то, что отодрал свиняк на их поляне.
Алексей Матюнин, отвечавший за VAR в матче 3-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» (3:2), обратился в судейский комитет РФС с просьбой объяснить, как должен работать VAR в эпизоде с отмененным голом Эдуарда Сперцяна, сообщает «СЭ».
Изначально главный арбитр встречи Алексей Амелин засчитал гол Сперцяна на 14-й минуте прямым ударом со штрафного. После вмешательства гол был отменен.
Видеоассистенты Алексей Матюнин и Константин Шаламберидзе заметили, что защитник «Краснодара» Урош Спайич до удара Сперцяна подошел на расстояние менее одного метра к стенке, что запрещено правилами.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- У «Краснодара» после 3 туров 1 победа.