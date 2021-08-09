Евсеев: «Жду Фомина в основе сборной»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев высказался об игре полузащитника «Динамо» Даниила Фомина.
«Рад за Даню Фомина. Помню как первый раз увидел его и понял, это мой игрок: характер, человеческие качества, техника, голова.
Когда тренировал его, понимал, что Фомин скоро уйдeт на повышение. Работать было легко, он понимал задачи сразу. Потенциал огромный.
Жду в основе сборной. За пенальти точно тогда можно быть спокойным», – написал Евсеев в инстаграме.
- Фомин в 3 матчах нового сезона забил 4 гола.
- За российскую сборную он дебютировал 11 октября 2020 года.
- В активе хавбека 4 матча за национальную команду.
Источник: Инстаграм Вадима Евсеева