Евсеев: «Жду Фомина в основе сборной»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев высказался об игре полузащитника «Динамо» Даниила Фомина.

«Рад за Даню Фомина. Помню как первый раз увидел его и понял, это мой игрок: характер, человеческие качества, техника, голова.

Когда тренировал его, понимал, что Фомин скоро уйдeт на повышение. Работать было легко, он понимал задачи сразу. Потенциал огромный.

Жду в основе сборной. За пенальти точно тогда можно быть спокойным», – написал Евсеев в инстаграме.