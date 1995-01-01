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    Евсеев: «Жду Фомина в основе сборной»

    Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев высказался об игре полузащитника «Динамо» Даниила Фомина.

    «Рад за Даню Фомина. Помню как первый раз увидел его и понял, это мой игрок: характер, человеческие качества, техника, голова.

    Когда тренировал его, понимал, что Фомин скоро уйдeт на повышение. Работать было легко, он понимал задачи сразу. Потенциал огромный.

    Жду в основе сборной. За пенальти точно тогда можно быть спокойным», – написал Евсеев в инстаграме.

    • Фомин в 3 матчах нового сезона забил 4 гола.
    • За российскую сборную он дебютировал 11 октября 2020 года.
    • В активе хавбека 4 матча за национальную команду.

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    Источник: Инстаграм Вадима Евсеева

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    Сегодня, 11:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19790

      vladimir-7 17 минут назад

      Евсеев, ну ты молодец, главное, что ты себя не забыл упомянуть.

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