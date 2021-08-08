«Не стоит искать заговоры, мы любим все клубы РПЛ». «Матч ТВ» ответил «Краснодару» на жалобу на комментаторов

«Матч ТВ» отреагировал на недовольство коммерческого директора «Краснодара» Арама Фундукяна комментаторами матча третьего тура РПЛ против «Зенита» (2:3). Канал заверил, что ни к одному клубу лиги не относится по-особенному.

«Арам Ардашевич, понимаем, что после обидного поражения все бесит. Но не стоит искать заговоры там, где их нет: мы любим все клубы РПЛ и топим за них только в еврокубках», – заверил «Матч ТВ».

«Бесит» не правильное слово. Речь о профессионализме. Если вы внимательно пересмотрите второй тайм, то увидите, что ваш работник просто бросил работать, ему наскучило происходящее и он перестал вообще следить за игрой! Мы так болельщиков не привлечeм ни на трибуны, ни к экранам!» – продолжил дискуссию Фундукян.