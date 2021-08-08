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  • «Не стоит искать заговоры, мы любим все клубы РПЛ». «Матч ТВ» ответил «Краснодару» на жалобу на комментаторов

«Не стоит искать заговоры, мы любим все клубы РПЛ». «Матч ТВ» ответил «Краснодару» на жалобу на комментаторов

8 августа 2021, 08:11
39

«Матч ТВ» отреагировал на недовольство коммерческого директора «Краснодара» Арама Фундукяна комментаторами матча третьего тура РПЛ против «Зенита» (2:3). Канал заверил, что ни к одному клубу лиги не относится по-особенному.

«Арам Ардашевич, понимаем, что после обидного поражения все бесит. Но не стоит искать заговоры там, где их нет: мы любим все клубы РПЛ и топим за них только в еврокубках», – заверил «Матч ТВ».

«Бесит» не правильное слово. Речь о профессионализме. Если вы внимательно пересмотрите второй тайм, то увидите, что ваш работник просто бросил работать, ему наскучило происходящее и он перестал вообще следить за игрой! Мы так болельщиков не привлечeм ни на трибуны, ни к экранам!» – продолжил дискуссию Фундукян.

  • На игре работали Георгий Черданцев и Павел Богданов.
  • Богданов живет в Санкт-Петербурге и комментирует зенитовские матчи.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

Источник: твиттер «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар
Комментарии (39)
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1628403649
Чердак давно уже скурвился, лёг под Канделаки полностью. Говорят работать в розовом пиджаке - работает, говорят топить за Зенит - топит. Холдинг Матч принадлежит Газпром медиа, у них с Зенитом один владелец, чего ещё ждать.
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1628406234
Чердак верещит как с**ка, когда забивает Азмун, а когда Краснодар второй забил, будто на собственных похоронах дали слово сказать. Вот слова комментатора во время забитых голов командами, выводы делайте сами: - И здорово Кузяев катит в штрафную, момент! Опасный! Дальше продолжение! Завершение! Вынимай! 2 - 0! Азмун дубль! И весь этот текст в развитии атаки. А теперь его же слова во время второго гола Краснодара. При этом с момента подачи углового, до момента забитого гола, комментатор вообще молчит, не говорит ни слова. И вот уже когда мяч в сетке, начинает: - И мяч в воротаххх (с придыханием), Краснодар. Ну и здесь неудачно отскочил мяч (уже начинает стелить соломку защитникам Зенита) от Барриоса, Кержакову можно посочувствовать (Сафонову можно не сочувствовать, там же Зенит забивал), потому что гандбольный совершенно мяч он взял, удивительным образом, но все отскоки были в пользу Краснодара (чуть ли не срывается с языка, к сожалению), и Спаич добил мяч в ворота.
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Cromathaar
1628406694
Не думаю, что Черданцев топил за Зенит, но вот то, что бросил работать во втором тайме - это да. Я так понимаю, ему интереснее было с Арустамяном чатиться в телеге о трансфере Клаудиньо.
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Lenin26
1628407757
Белею за Зенит,но не смотря на это соглашусь с Арамом,Черданцев отработал матч безобразно и это факт,по Богданову претензий минимум,так комментировать нельзя,впрочем подобные ситуации не единичный случай,сразу после этого матча посмотрел Спартак-НН,почти такая же ситуация,90% разговоров о Спартаке и 10% о НН и так во многих матчах,вспомнил игру Зенита в отборочном ЛЕ против Динамо Минск,комментировали белорусские комментаторы,слушать было одно удовольствие.все разговору только о игре,нечего лишнего,вот у кого бы поучились!
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ivany4
1628407826
Ваша задача не привлекать кого-то куда-то, а профессионально освещать события на поле. Хотя откуда у любителей профессионализм.))
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CSKA471
1628408349
Чердак давно днище уже
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zra78
1628410187
Пи.даболы
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АЛЕКС 58
1628410770
Жрать с газпромовской кормушки,значит хвалить Зенит.
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portero
1628411157
Коментаторы вчера топили за Зенит и за Спартак... и это постоянно так, за остальные команды всё же редко такое встречается....
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Павелий
1628417989
Как говорится, все равны, но некоторые (Зенит, Оренбург и т.п.) равнее.
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