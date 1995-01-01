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    «Не стоит искать заговоры, мы любим все клубы РПЛ». «Матч ТВ» ответил «Краснодару» на жалобу на комментаторов

    «Матч ТВ» отреагировал на недовольство коммерческого директора «Краснодара» Арама Фундукяна комментаторами матча третьего тура РПЛ против «Зенита» (2:3). Канал заверил, что ни к одному клубу лиги не относится по-особенному.

    «Арам Ардашевич, понимаем, что после обидного поражения все бесит. Но не стоит искать заговоры там, где их нет: мы любим все клубы РПЛ и топим за них только в еврокубках», – заверил «Матч ТВ».

    «Бесит» не правильное слово. Речь о профессионализме. Если вы внимательно пересмотрите второй тайм, то увидите, что ваш работник просто бросил работать, ему наскучило происходящее и он перестал вообще следить за игрой! Мы так болельщиков не привлечeм ни на трибуны, ни к экранам!» – продолжил дискуссию Фундукян.

    • На игре работали Георгий Черданцев и Павел Богданов.
    • Богданов живет в Санкт-Петербурге и комментирует зенитовские матчи.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:11
    Комментарии31
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      Рейтинг: +294

      Снег 20 минут назад

      Канал может и не относится по-особенному ни к какому клубу, но не видеть и не слышать как Чердак(по-другому его не буду называть ) топит за определённые, по наглому, наслаждаясь этим, НЕЛЬЗЯ!

      0
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      Рейтинг: +50109

      portero 46 минут назад

      Коментаторы вчера топили за Зенит и за Спартак... и это постоянно так, за остальные команды всё же редко такое встречается....

      4
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      Рейтинг: +1737

      АЛЕКС 58 53 минуты назад

      Жрать с газпромовской кормушки,значит хвалить Зенит.

      1
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      Рейтинг: +31804

      zra78 1 час назад

      Пи.даболы

      2
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      Рейтинг: +1587

      CSKA471 1 час назад

      Чердак давно днище уже

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +439

      TERMIK2142 > CSKA471 29 минут назад

      Не могу не согласиться

      0
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      Рейтинг: +3067

      neveldomha 1 час назад

      Точно, так и есть Краснодар проиграл из-за Черданцева. Именно он помешал игроку быков попасть в ворота с 2-х метров в добавленное время. Насколько надо быть ущербным, чтобы вот так по бабски возмущаться.

      2
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      Рейтинг: +12

      Мася_1989 > neveldomha 1 минуту назад

      Дело не в этом. Болельщикам не очень приятно на это смотреть. Вся Россия смотрит игру, это не трансляции для зенитовских и спартаковских болел, это для всех. И для Нижнего, и для Краснодара.

      0
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      Рейтинг: +8677

      ivany4 1 час назад

      Ваша задача не привлекать кого-то куда-то, а профессионально освещать события на поле. Хотя откуда у любителей профессионализм.))

      5
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      Рейтинг: +1576

      Lenin26 > ivany4 1 час назад

      Мне кажется проблема нынешних комментаторов заключается в том ,что они работают на теле картинку,а раньше работали не только на теле картинку ,но и на радио,старались комментировать таким образом,что бы человек сидящий у радио понимал суть игры и нерв каждого момента.

      7
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      Рейтинг: +1576

      Lenin26 1 час назад

      Белею за Зенит,но не смотря на это соглашусь с Арамом,Черданцев отработал матч безобразно и это факт,по Богданову претензий минимум,так комментировать нельзя,впрочем подобные ситуации не единичный случай,сразу после этого матча посмотрел Спартак-НН,почти такая же ситуация,90% разговоров о Спартаке и 10% о НН и так во многих матчах,вспомнил игру Зенита в отборочном ЛЕ против Динамо Минск,комментировали белорусские комментаторы,слушать было одно удовольствие.все разговору только о игре,нечего лишнего,вот у кого бы поучились!

      10
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      Рейтинг: +1694

      Январь 59 1 час назад

      Показывая такой результат(два поражения подряд, не забитый пенальти, косяки Матвея) вы сами виноваты, вас не только комментировать, но и смотреть нет желания. После игры посмотри счёт, :"ага проиграли", ну и ладно. Второй и третий год от Зенита, это просто кошмар в обороне.

      1
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      Рейтинг: +1576

      Lenin26 > Январь 59 1 час назад

      Так не в результате дело,это его работа комментировать,если не хочешь,то зачем жопу рвать,откажись!Мне было не приятно слушать такое комментирование матча.

      2
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      Рейтинг: +380

      vsolon > Январь 59 1 час назад

      не смотри...но такую пургу слушать не возможно.которую несет Черданцев

      3
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      Рейтинг: +380

      vsolon > vsolon 1 час назад

      не тебе)

      0
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      Рейтинг: +3193

      Axe111 1 час назад

      О Боже....

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