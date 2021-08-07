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  • «Топит» за одну команду, не замечает наш гол». Директор «Краснодара» Фундукян раскритиковал комментаторов матча с «Зенитом»

«Топит» за одну команду, не замечает наш гол». Директор «Краснодара» Фундукян раскритиковал комментаторов матча с «Зенитом»

7 августа 2021, 22:35
47

Арам Фундукян, коммерческий директор «Краснодара», недоволен комментаторами матча третьего тура РПЛ против «Зенита» (2:3). На игре работали Георгий Черданцев и Павел Богданов.

«Когда «комментатор федерального уровня» откровенно «топит» за одну команду, не замечает гол твоей командой, но говорит: «Теперь «Зениту» нужно ещe один забивать», просто не замечает голевого момента на 92-й минуте, хочется спросить «Матч ТВ»: это правильно? А нашим болельщикам это за что?» – написал Фундукян.

  • Богданов живет в Санкт-Петербурге и комментирует зенитовские матчи.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • У «Краснодара» после 3 туров 1 победа.

Источник: твиттер Арама Фундукяна
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар
Комментарии (47)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ArReal
1628366618
Это же Зенит - все работает на него!)))Ну ничего посмеемся в Группе Лиги Чемпионов))
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docndoc
1628367305
Что да, то да... Дело Орлова живёт и побеждает...
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Назарян
1628367643
пора обьявить зженит чемпионами а остальным командам играть за остальные места раз такое мудейство у нас в чемпионате вот только европе вам делать будет нечего как и в прошлом году обосретесь с такой игрой
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Krasnodar 123
1628368751
Чурбанцева за шкварник и вон с Матча!!! И вообще, надо требовать руководству Краснодара, что-бы это ЧМО БОЛОТНОЕ больше никогда не комментировал матчи с участием Краснодара! Ну, а с этого ШПЕНДИКА- Богданова что взять, кроме анализов!
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Solist345345
1628368878
Кстати, я подумал, что только мне показалось. Ан нет, это оказывается все слышали.
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Олег1204
1628396856
Бомжеклуб, бомжесудейка, бомжекомментаторы, бомжечемпионат.и как только сRанные бомжары проникли во все, футбол стал деградировать
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порт
1628398111
Слава всем святым, Фундукян нашёл виновника в дерьмовой игре быков.
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NewLife
1628404093
Ты что забыл, кому принадлежит Матч ТВ. Чего удивляться ? Чердак всегда гонит пургу и знает, куда надо дуть для своего счастья. Мне не нравится другое: все комментируют, как будто ведут не комментарий, а футбольный клуб. Идет никому не интересный обмен мнениями о чем угодно только не о том, что происходит на поле. Европейские комментаторы прежде всего говорят у кого мяч и оценивают эпизод.
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mamba9090909
1628404258
А комментаторы вообще ни за кого не топят. Они устраивают междусабойчик, во время матча. Болтают о чём попало.
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SMITHI
1628412117
БомжГрад что с них взять.
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