«Топит» за одну команду, не замечает наш гол». Директор «Краснодара» Фундукян раскритиковал комментаторов матча с «Зенитом»

Комментарий был дно. Черданцев успешно падает последние 10 лет и уже не одно дно пробил. Пока ему завязывать с комментированием.
Арам Фундукян, коммерческий директор «Краснодара», недоволен комментаторами матча третьего тура РПЛ против «Зенита» (2:3). На игре работали Георгий Черданцев и Павел Богданов.
«Когда «комментатор федерального уровня» откровенно «топит» за одну команду, не замечает гол твоей командой, но говорит: «Теперь «Зениту» нужно ещe один забивать», просто не замечает голевого момента на 92-й минуте, хочется спросить «Матч ТВ»: это правильно? А нашим болельщикам это за что?» – написал Фундукян.
- Богданов живет в Санкт-Петербурге и комментирует зенитовские матчи.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- У «Краснодара» после 3 туров 1 победа.
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