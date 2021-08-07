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    «Топит» за одну команду, не замечает наш гол». Директор «Краснодара» Фундукян раскритиковал комментаторов матча с «Зенитом»

    Арам Фундукян, коммерческий директор «Краснодара», недоволен комментаторами матча третьего тура РПЛ против «Зенита» (2:3). На игре работали Георгий Черданцев и Павел Богданов.

    «Когда «комментатор федерального уровня» откровенно «топит» за одну команду, не замечает гол твоей командой, но говорит: «Теперь «Зениту» нужно ещe один забивать», просто не замечает голевого момента на 92-й минуте, хочется спросить «Матч ТВ»: это правильно? А нашим болельщикам это за что?» – написал Фундукян.

    • Богданов живет в Санкт-Петербурге и комментирует зенитовские матчи.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • У «Краснодара» после 3 туров 1 победа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Арама Фундукяна

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    07.08.2021 22:35
    Комментарии47
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      Рейтинг: +21111

      bset 47 минут назад

      Комментарий был дно. Черданцев успешно падает последние 10 лет и уже не одно дно пробил. Пока ему завязывать с комментированием.

      0
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      Рейтинг: +21

      rcry 59 минут назад

      комментаторы отработали отвратительно - а в этот момент - в конце матча - просто молчали - это окончательно возмутило - мне понятно раздражение - поскольку чувствовал его тоже

      0
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      Рейтинг: +4962

      Гавроша 1 час назад

      А чего этот фундукян забыл в России? Пусть едет в свою армению!!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +21111

      bset > Гавроша 45 минут назад

      А что в России забыл Арутюнян (фамилия Галицкого до свадьбы)? Ах да, он создал футбольный клуб, крутую академию, огромный парк в Краснодаре, стадион построил. А что ты в России забыл? Очередную пролежню в диване создаешь? Тут некоторые армяне за пару лет сделали больше для людей, чем ты за всю жизнь сделаешь.

      0
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      Рейтинг: +3528

      ФК Пупсик > bset 8 минут назад

      Оборзел тюрк ссаный? Россия для Русских!!!

      1
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      Рейтинг: +3528

      ФК Пупсик > bset 7 минут назад

      А ты едь в свой ссаный эривань, там и торчи, ублюдок!!!

      1
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      Рейтинг: +359

      Земля плоская > ФК Пупсик 5 минут назад

      Надо всех этих армян в армению, пусть их там азеры встретят!!! А то понаехали мрази!!!

      1
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      Рейтинг: +942

      ZAITZEFF2011 1 час назад

      При чём здесь комментаторы, когда футболисты не умеют и не хотят играть в футбол...Смотрите глубже на проблемы своих клубов и глобально в проблемы нашего отечественного футбола.

      0
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      Рейтинг: +24721

      пьяныйхоровод 1 час назад

      В матчах Зенита с московскими клубами ни разу не наблюдал , что комментаторы не топят в прямом эфире за Москву .

      2
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      Рейтинг: +8662

      ivany4 1 час назад

      Чему удивляться - это же чердак, на который забыли закрыть дверь.
      Вот из него и льется.
      А если учесть, что его хозяева газпром-медиа, то как говориться, кто девушку ужинает, тот ее и танцует.))

      0
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      Рейтинг: +2180

      Челнинец 1 час назад

      Так это давно ясно Что Срач ТВ сосет у Газпрем! Уже год этот продажный футбол не смотрю, ладно хоть купили трансляции АПЛ, хот какой то футбол.

      1
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      Рейтинг: +3191

      Axe111 1 час назад

      Их давно противно слушать, откровенно лижет всякие места,фу

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      Рейтинг: +5309

      BarStep 1 час назад

      Я не был бы столь категоричен..
      Если послушать комментарии с участием например Спартака, то мы можем узнать всё про Спартак: кто, с кем, когда, сколько и зачем, вплоть до ФИО и размера груди уборщицы. При этом даже забывают, а кто собственно соперник сегодня у них..

      А если серьёзно - на Матч ТВ комментаторов нет от слова НЕТ!
      О чем угодно болтают, но только не по моменту матча..
      На днях Генича его напарник пытался несколько раз уговорить вернуться собственно к игре..
      Молодой наверное ещё))

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      Рейтинг: +13425

      KLIM777 2 часа назад

      Когда комментаторы Спартака комментируют Зенит, происходит тоже самое и никто не ноет) Делаем выводы и проходим к тому, что Краснодару пора иметь своих комментаторов.

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      Рейтинг: +13425

      KLIM777 > сутулая собака и лисы 1 час назад

      это просто пример) иди ори с проститутки владельца своего говно-клуба лучше)

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      Рейтинг: +381

      сутулая собака и лисы > KLIM777 1 час назад

      в любой неприятной ситуации для Зенита приплетаем Спартак.
      как же вы дебилы, лол.

      ps:
      стоит назвать газпромоголового дебилом, то ты автоматически становишься болельщиком Спартака.
      ну да, ведь другой причины дебила назвать дебилом не существует.

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      Рейтинг: +13425

      KLIM777 > сутулая собака и лисы 1 час назад

      все ясно) завтра скорая приедет за тобой))

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