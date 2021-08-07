«Топит» за одну команду, не замечает наш гол». Директор «Краснодара» Фундукян раскритиковал комментаторов матча с «Зенитом»

Арам Фундукян, коммерческий директор «Краснодара», недоволен комментаторами матча третьего тура РПЛ против «Зенита» (2:3). На игре работали Георгий Черданцев и Павел Богданов.

«Когда «комментатор федерального уровня» откровенно «топит» за одну команду, не замечает гол твоей командой, но говорит: «Теперь «Зениту» нужно ещe один забивать», просто не замечает голевого момента на 92-й минуте, хочется спросить «Матч ТВ»: это правильно? А нашим болельщикам это за что?» – написал Фундукян.