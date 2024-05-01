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    • В РФС приняли решение по второму матчу сборной России в июне

    В РФС приняли решение по второму матчу сборной России в июне

    Руководство РФС отказалось от проведения второго матча сборной России в июне, хотя уже договорилось с возможным соперником, сообщил генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.

    «Мы ставим цель проводить два матча в каждое из окон. На ближайшее окно у нас был второй соперник. Александр Валерьевич [Дюков, президент РФС] уже объяснил – 24 мая заканчивается сезон в РПЛ, 2 июня будет суперфинал Кубка России, будут стыки. Нагрузка на клубы большая.

    Есть определенный перерыв, и мы попросили чуть раньше отпустить сборников в сборную, чтобы они не растренировались. Есть желание их пораньше отпустить, поэтому решили, что сбор будет не из двух матчей, а из одного.

    Этот матч не переносится. Раскрывать соперника я не буду, потому что это некорректно по отношению к нему. Была также идея, что сборная Белоруссии тоже с ним сыграет», – сказал Митрофанов.

    • Подопечные Валерия Карпина в первый месяц лета сыграют только с Беларусью в Минске. Эта встреча предварительно запланирована на 7 июня, но дата еще не утверждена.
    • Российские сборные и клубы отстранены от участия в официальных международны турнирах с февраля 2022 года.
    • В этом году первая сборная России сыграла с Сербией. Матч с беларусами станет вторым для национальной команды против соперника из Европы после ноября 2021 года.

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    Источник: РИА Новости

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    01.05.2024 09:44
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    Комментарии (3)
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    Garrincha58
    1714547155
    стыки как будто там есть игроки сборной да и финал кубка там тоже можно не задействовать игроков в игре сборной ведь Карпин вызывает по 40 игроков на сборы пусть играли бы другие скажите сразу не нашли второй спарринг и всё
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    Алексей З
    1714553224
    Лицемерие и ложь стали не отьемлемой частью наших руководителей. Стыки. 13,14 места , много в них игроков сборной ? Финал Кубка , 2 клуба, это проблема ? Почему надо изворачиваться и придумывать "отмазки ? Ну скажите просто , решили 1 матч сыграть или не нашли спарринга, ну какая проблема сказать правду ?
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