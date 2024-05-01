В РФС приняли решение по второму матчу сборной России в июне

Руководство РФС отказалось от проведения второго матча сборной России в июне, хотя уже договорилось с возможным соперником, сообщил генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.
«Мы ставим цель проводить два матча в каждое из окон. На ближайшее окно у нас был второй соперник. Александр Валерьевич [Дюков, президент РФС] уже объяснил – 24 мая заканчивается сезон в РПЛ, 2 июня будет суперфинал Кубка России, будут стыки. Нагрузка на клубы большая.
Есть определенный перерыв, и мы попросили чуть раньше отпустить сборников в сборную, чтобы они не растренировались. Есть желание их пораньше отпустить, поэтому решили, что сбор будет не из двух матчей, а из одного.
Этот матч не переносится. Раскрывать соперника я не буду, потому что это некорректно по отношению к нему. Была также идея, что сборная Белоруссии тоже с ним сыграет», – сказал Митрофанов.
- Подопечные Валерия Карпина в первый месяц лета сыграют только с Беларусью в Минске. Эта встреча предварительно запланирована на 7 июня, но дата еще не утверждена.
- Российские сборные и клубы отстранены от участия в официальных международны турнирах с февраля 2022 года.
- В этом году первая сборная России сыграла с Сербией. Матч с беларусами станет вторым для национальной команды против соперника из Европы после ноября 2021 года.