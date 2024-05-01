Черчесов высказался о решении «Зенита» по Семаку

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил решение «Зенита» продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком до 2030 года.

«Я сам выигрывал 5 раз трофеи, в Венгрии брали титул 2 раза подряд. Знаю, что иногда бывают моменты, когда игроков непросто мотивировать.

Семак выиграл с «Зенитом» 5 титулов подряд, не бывает так, чтобы 6 сезонов прошли гладко, без спадов. Осенью и в начале весны у петербуржцев все было нормально, последние две игры выдались не очень хорошими, но такое бывает.

Если руководство клуба приняло решение продлить контракт с Сергеем Богдановичем, то оно правильное. Именно этот сезон у «Зенита» неоднозначный и непростой, ушли ключевые игроки, как Малком, Кузяев. Многое пришлось перестраивать. Иногда команде может не хватать и одного игрока для того, чтобы играть как прежде, а когда теряешь нескольких, приходится совсем непросто.

Считаю, что решения, принимаемые руководством «Зенита», продуманные, там планы верстают заранее на несколько лет, процесс не прекращается и не приостанавливается. Следовательно, и по Семаку решение не спонтанное и принято не просто так», – сказал Черчесов.

«Зенит» за четыре тура до конца сезона лидирует в РПЛ с 50 очками. У «Краснодара» столько же баллов, но он уступает петербуржцам по личным встречам.

«Зенит» выиграл последние пять чемпионатов России под руководством Семака.

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