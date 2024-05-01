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    Черчесов высказался о решении «Зенита» по Семаку

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил решение «Зенита» продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком до 2030 года.

    «Я сам выигрывал 5 раз трофеи, в Венгрии брали титул 2 раза подряд. Знаю, что иногда бывают моменты, когда игроков непросто мотивировать.

    Семак выиграл с «Зенитом» 5 титулов подряд, не бывает так, чтобы 6 сезонов прошли гладко, без спадов. Осенью и в начале весны у петербуржцев все было нормально, последние две игры выдались не очень хорошими, но такое бывает.

    Если руководство клуба приняло решение продлить контракт с Сергеем Богдановичем, то оно правильное. Именно этот сезон у «Зенита» неоднозначный и непростой, ушли ключевые игроки, как Малком, Кузяев. Многое пришлось перестраивать. Иногда команде может не хватать и одного игрока для того, чтобы играть как прежде, а когда теряешь нескольких, приходится совсем непросто.

    Считаю, что решения, принимаемые руководством «Зенита», продуманные, там планы верстают заранее на несколько лет, процесс не прекращается и не приостанавливается. Следовательно, и по Семаку решение не спонтанное и принято не просто так», – сказал Черчесов.

    • «Зенит» за четыре тура до конца сезона лидирует в РПЛ с 50 очками. У «Краснодара» столько же баллов, но он уступает петербуржцам по личным встречам.
    • «Зенит» выиграл последние пять чемпионатов России под руководством Семака.

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    Источник: «Спорт День за Днем»

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    01.05.2024 08:01
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    Комментарии (7)
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    Мордаванин
    1714541235
    он ещё и чеканить умеет.
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    Юрий-Луговой-google
    1714554175
    Мне интересно, кого ему сложно мотивировать??? Там даже 1/3 команды 5 раз не выигрывали чемпионство. Большинство и 3 раза не выигрывали.
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    Иван-Попович-google
    1714556865
    Усатый сам хотел бы контракт на 6 лет. Но он не там где надо играл/тренировал. Тренеришка, в прочем как и Семак.
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    СПОРТ 21 века
    1714577104
    Как говорится, ждите в ближайшее время отставки. Кто подписывает контракт, тот сразу потом уходит, точнее его уходят из клуба. Так было и с Ташуевым в РПЛ, так было и с Василенко с Факелом, такое и в Европе можно встретить. Такой тренд пошёл. Так что скоро вместо Семака будет какой-нибудь Са(о)сси...
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