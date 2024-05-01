Анчелотти сказал, чего не хватало «Реалу» в матче с «Баварией»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2) сказал, что его команде не хватало интенсивности.

«Важный момент настал в начале второго тайма, и именно тогда мы пропустили два гола. Соперник предстал в своем лучшем виде, а мы, думаю, нет. Но у нас будет возможность показать себя в следующую среду.

В первом тайме мы защищались, но с низкой интенсивностью, а во втором тайме, когда начали уступать в счете, стали прессинговать чуть больше. Было ощущение, что нам комфортно, но интенсивности не хватало. Мы довольно хорошо завершили игру, в этом противостоянии равенство.

Временами мы владели мячом, и «Бавария» не оказывала особого давления. Оставались свободные зоны. У них была достаточно высокая линия обороны, и мы воспользовались этим преимуществом. Великолепный пас Крооса, великолепные действия Винисиуса привели к первом голу.

Мы в хорошем положении в Ла Лиге и в Лиге чемпионов. Надо постараться попасть в Лондон», – сказал Анчелотти.