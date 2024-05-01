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    • Кейн рассказал о попытке Беллингема что-то прошептать ему на ухо перед ударом с пенальти

    Кейн рассказал о попытке Беллингема что-то прошептать ему на ухо перед ударом с пенальти

    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал о ситуации, которая случилась в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:2). Перед исполнением 11-метрового удара к нему подошел хавбек мадридцев Джуд Беллингем и что-то сказал. Кейн реализовал пенальти на 57-й минуте.

    «Честно говоря, я не знаю, что именно Беллингем мне сказал. Я увидел, как он что-то пробормотал мне на ухо. Если честно, мне стоило спросить, чего он хочет.

    Я был сосредоточен на том, как реализовать пенальти. Уверен, он хотел сбить меня с толку. К счастью, ему не удалось, и я забил», – сказал Кейн.

    • Кейн и Беллингем вместе выступают за сборную Англии.
    • Ответный матч между «Реалом» и «Баварией» пройдет 8 мая.

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    Источник: Marca

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    01.05.2024 13:07
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    Комментарии (2)
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    Pooodle
    1714559194
    Беллингем шепнул Кейну, что ему стыдно за Спартак
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    Земля плоская
    1714572137
    Поздравляю всех с праздником - Мир, Труд, Май!!!
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