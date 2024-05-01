Кейн рассказал о попытке Беллингема что-то прошептать ему на ухо перед ударом с пенальти

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал о ситуации, которая случилась в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:2). Перед исполнением 11-метрового удара к нему подошел хавбек мадридцев Джуд Беллингем и что-то сказал. Кейн реализовал пенальти на 57-й минуте.

«Честно говоря, я не знаю, что именно Беллингем мне сказал. Я увидел, как он что-то пробормотал мне на ухо. Если честно, мне стоило спросить, чего он хочет.

Я был сосредоточен на том, как реализовать пенальти. Уверен, он хотел сбить меня с толку. К счастью, ему не удалось, и я забил», – сказал Кейн.