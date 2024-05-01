Кроос оценил результат матча с «Баварией»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2) выразил мнение, что его команда заслужила ничью в прошедшей встрече.

«Матч получился событийным, у обеих команды сегодня были разные по качеству отрезки. Довольно странно то, что все голы были забиты, когда другая команда играла лучше. Такое случается, когда на поле индивидуально сильные игроки.

Думаю, мы заслужили ничью, но, конечно, мы уверены, что дома обеспечим себе выход в финал», – сказал Кроос.