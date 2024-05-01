Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Зенит Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Кроос оценил результат матча с «Баварией»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2) выразил мнение, что его команда заслужила ничью в прошедшей встрече.

    «Матч получился событийным, у обеих команды сегодня были разные по качеству отрезки. Довольно странно то, что все голы были забиты, когда другая команда играла лучше. Такое случается, когда на поле индивидуально сильные игроки.

    Думаю, мы заслужили ничью, но, конечно, мы уверены, что дома обеспечим себе выход в финал», – сказал Кроос.

    • Немецкий хавбек отметился голевой передачей в этом матче.
    • Ответная встреча в Мадриде состоится 8 мая.

    Новости по теме
    Кроос ответил, сыграет ли вместе с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом в следующем сезоне 1
    Кейн рассказал о попытке Беллингема что-то прошептать ему на ухо перед ударом с пенальти 2
    Анчелотти рассказал об игре Винисиуса на позиции «девятки» 1
    Источник: официальный сайт «Баварии»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2024 12:32
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Земля плоская
    1714572148
    Поздравляю всех с праздником - Мир, Труд, Май!!!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+