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    • Кроос ответил, сыграет ли вместе с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом в следующем сезоне

    Кроос ответил, сыграет ли вместе с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом в следующем сезоне

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2) с юмором отреагировал на вопрос о партнерах по команде в следующем сезоне.

    «Сыграть с Мбаппе, Беллингемом и Винисиусом в следующем сезоне? Не знаю, соберутся ли они вместе на ответный матч с «Баварией»! Так что, ребята, это не моe дело», – сказал Кроос.

    • В прошедшем матче немецкий хавбек отметился голевой передачей.
    • Ответная игра состоится 8 мая.
    • Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не продлил контракт с клубом, истекающий в этом сезоне. Считается, что он перейдет в «Реал», хотя официальных заявлений на этот счет еще не было.

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    Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X

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    01.05.2024 13:34
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