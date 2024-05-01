Кроос ответил, сыграет ли вместе с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом в следующем сезоне

Полузащитник «Реала» Тони Кроос после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2) с юмором отреагировал на вопрос о партнерах по команде в следующем сезоне.

«Сыграть с Мбаппе, Беллингемом и Винисиусом в следующем сезоне? Не знаю, соберутся ли они вместе на ответный матч с «Баварией»! Так что, ребята, это не моe дело», – сказал Кроос.