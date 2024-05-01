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    • Тухель оценил шансы «Баварии» на выход в финал ЛЧ после ничьи с «Реалом»

    Тухель оценил шансы «Баварии» на выход в финал ЛЧ после ничьи с «Реалом»

    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подвел итоги первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:2).

    «Мы здорово начали игру и могли открыть счет уже на первой минуте. После этого мы перестали следовать плану. Мы пропустили, и все усложнилось.

    Во втором тайме ситуация улучшилась, мы стали играть более решительно. Мы сделали счет 2:1 и имели еще много моментов – надо было забивать третий гол.

    Ощущения странные. Соперник превратил два момента в два гола.

    Ситуация ясная: победа в Мадриде – и поездка на «Уэмбли». Для меня шансы по-прежнему 50 на 50. Посмотрим, что произойдет», – сказал Тухель.

    • Ответный матч состоится в Мадриде 8 мая.
    • Финал Лиги чемпионов пройдет в Лондоне 1 июня.

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    Источник: страница Bayern & Germany в соцсети X

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    01.05.2024 08:38
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    Комментарии (1)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1714548492
    У Баварии есть Мусиала, а Газпром так и не нашёл ещё пока во дворах Петербурга нового Аршавина
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