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    • Аленичев ответил на вопрос о возможном приглашении от «Спартака»

    Аленичев ответил на вопрос о возможном приглашении от «Спартака»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев сказал, что отверг несколько предложений от российских и иностранных клубов, а столичная команда к нему не обращалась.

    «Ко мне не обращались с вопросом о возвращении в «Спартак». У меня были предложения от российских клубов, но они были неинтересными. Я также получал предложения от иностранных клубов, но работу за рубежом я пока не рассматриваю. Не хотелось бы Россию покидать», – сказал Аленичев.

    • 14 апреля руководство «Спартака» отправило в отставку испанца Гильермо Абаскаля. После этого исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.
    • 51-летний Аленичев возглавлял «Спартак» с 10 июня 2015-го по 5 августа 2016 года. Он уже 5 лет не работал ни в одном клубе после ухода из «Енисея в мае 2019 года.

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    Источник: ТАСС

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    01.05.2024 10:09
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    Комментарии (10)
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    Валя Ромашина
    1714552480
    Самый достойный тренер
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    WILDLING_HRUNDEL
    1714557488
    Какой востребованный парниша) туда пойду не пойду,там не планируется))
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    Cleaner
    1714558293
    Аленичев, соглашайся, если предложат. Опять создашь Спартаку БАГАЖ для будущего чемпионства с другим тренером!..)))
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    Desma
    1714564005
    Интересно было бы посмотреть чьи предложения, каких именно российских и иностранных клубов Димка опроверг? Видимо условные российский Сокол, казахский Кайсар, таджикский Колхозчи...?
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