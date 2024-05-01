Аленичев ответил на вопрос о возможном приглашении от «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев сказал, что отверг несколько предложений от российских и иностранных клубов, а столичная команда к нему не обращалась.
«Ко мне не обращались с вопросом о возвращении в «Спартак». У меня были предложения от российских клубов, но они были неинтересными. Я также получал предложения от иностранных клубов, но работу за рубежом я пока не рассматриваю. Не хотелось бы Россию покидать», – сказал Аленичев.
- 14 апреля руководство «Спартака» отправило в отставку испанца Гильермо Абаскаля. После этого исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.
- 51-летний Аленичев возглавлял «Спартак» с 10 июня 2015-го по 5 августа 2016 года. Он уже 5 лет не работал ни в одном клубе после ухода из «Енисея в мае 2019 года.