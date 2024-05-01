Аленичев ответил на вопрос о возможном приглашении от «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев сказал, что отверг несколько предложений от российских и иностранных клубов, а столичная команда к нему не обращалась.

«Ко мне не обращались с вопросом о возвращении в «Спартак». У меня были предложения от российских клубов, но они были неинтересными. Я также получал предложения от иностранных клубов, но работу за рубежом я пока не рассматриваю. Не хотелось бы Россию покидать», – сказал Аленичев.