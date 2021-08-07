«Краснодар»: «В матче с «Зенитом» нас лишили заработанного очка»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг раскритиковал судейскую бригаду после матча третьего тура РПЛ против «Зенита» (2:3). Он считает, что у его клуба отобрали очко.

«Хочется сказать по поводу сегодняшнего отмененного гола. Я считаю, что сегодня нас лишили заработанного очка. В эпизоде со штрафным ударом, когда забил гол Эдуард Сперцян, прямым ударом, вдруг вмешался VAR... Хотя в регламенте VAR четко указано, где ответственность главного судьи, а где видеопомощников! Это ответственность арбитра в поле.

Я уверен, если такой гол забил бы «Зенит», VAR и не подумал бы вмешиваться... Такое ощущение, что арбитры могут себе позволить судить так именно «Краснодар», – сказал Хашиг.

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