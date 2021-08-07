«Краснодар»: «В матче с «Зенитом» нас лишили заработанного очка»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг раскритиковал судейскую бригаду после матча третьего тура РПЛ против «Зенита» (2:3). Он считает, что у его клуба отобрали очко.
«Хочется сказать по поводу сегодняшнего отмененного гола. Я считаю, что сегодня нас лишили заработанного очка. В эпизоде со штрафным ударом, когда забил гол Эдуард Сперцян, прямым ударом, вдруг вмешался VAR... Хотя в регламенте VAR четко указано, где ответственность главного судьи, а где видеопомощников! Это ответственность арбитра в поле.
Я уверен, если такой гол забил бы «Зенит», VAR и не подумал бы вмешиваться... Такое ощущение, что арбитры могут себе позволить судить так именно «Краснодар», – сказал Хашиг.
- Встречу в поле обслуживал туляк Алексей Амелин.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- У «Краснодара» после 3 туров 1 победа.
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Какая разница, кто играет? ВАР вмешался не потому, что забил Краснодар, а потому, что правила нарушены, а арбитр в поле не увидел. Он для этого и нужен, ВАР. Это ассистент рефери, а не совещательный орган.
Вместо того, чтобы нести этот бред, спроси у своих игроков, на кой они в нарушение правил в стенку лезут? Жаль, гол красивый, но сами ж виноваты.