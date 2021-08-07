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    «Краснодар»: «В матче с «Зенитом» нас лишили заработанного очка»

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг раскритиковал судейскую бригаду после матча третьего тура РПЛ против «Зенита» (2:3). Он считает, что у его клуба отобрали очко.

    «Хочется сказать по поводу сегодняшнего отмененного гола. Я считаю, что сегодня нас лишили заработанного очка. В эпизоде со штрафным ударом, когда забил гол Эдуард Сперцян, прямым ударом, вдруг вмешался VAR... Хотя в регламенте VAR четко указано, где ответственность главного судьи, а где видеопомощников! Это ответственность арбитра в поле.

    Я уверен, если такой гол забил бы «Зенит», VAR и не подумал бы вмешиваться... Такое ощущение, что арбитры могут себе позволить судить так именно «Краснодар», – сказал Хашиг.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.08.2021 23:05
    Комментарии14
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      Рейтинг: +3528

      ФК Пупсик 12 минут назад

      А больше всех злится тарасовка!!!

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      Рейтинг: +8662

      ivany4 1 час назад

      Ну вообще-то, ВАР всегда проверяет голы и красные карточки.
      В данной ситуации я бы обратил внимание вот на какой момент. Судья дает свисток к исполнению штрафного или свободного, при соблюдении всех правил исполнения данного штрафного или свободного. Судья дал свисток, значит все правила были соблюдены. А потом отменяет гол из-за несоблюдения правил. Честно говоря, не знаю как толкуются данные ситуации.
      Но зато наши балаболки-комментаторы, вместо подумать, начинают изображать истину в последней инстанции.

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      Рейтинг: +10

      So_ol > ivany4 1 час назад

      ну по такой логике, при пробитии пенальти, после свистка воротчик может сразу выбегать с линии ворот или стенка при штрафном бежать на игрока, ведь до свистка все правила были соблюдены

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      Рейтинг: +8662

      ivany4 > So_ol 1 час назад

      В правилах написано, что воротчик может двигаться и перемещаться в площади ворот после нанесения удара по мячу, и когда тот сделает один оборот по своей окружности.
      Правила однако!!!))

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      Рейтинг: +3372

      Gek Dement > ivany4 1 час назад

      В правилах написано что до удара нельзя быть ближе чем на метр к стенке. Если ты пересмотришь эпизод то там вполне себе видно по повтору что в промежуток времени между свистком и ударом игрок Краснодара переместился вплотную к стенке, вот оно и нарушение. Причем в динамике это судья не заметил, эпизод быстрый, а вот при просмотре повтора это очевидно, на что ему и указали видеоассистенты. Тут проблема не в отмененном голе как мне кажется, а в том что за год это правило не донесли ни до игроков, ни до тренеров(если бы донесли хотя бы до тренеров, то такие ситуации игрокам бы вдолбили на тренировках)..

      2
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      Рейтинг: +3372

      Gek Dement > ivany4 1 час назад

      И ещё момент, свисток не означает что правила все соблюдены, свисток означает то что игру можно продолжить, а нарушения правил как раз в момент игры фиксируются, а не в момент когда она прервана...

      2
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      Рейтинг: +8662

      ivany4 > Gek Dement 48 минут назад

      Ну вот тогда вполне логично, что сразу после свистка, игрок Краснодара нарушил правила, и мог подойти к стенке ближе чем 1 м. К такому объяснению нельзя придраться.
      Уж если директора не знают правил, то что спрашивать с игроков. Так и играем, не по правилам, а на авось.

      0
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      Рейтинг: +8867

      житель СПб 2 часа назад

      Вот что противно - так это визжание нервное и необоснованное после игры. На поле добивайтесь результата! Зенит играл вполсилы - по той причине, что Краснодар большего не заслужил! Увы! Хотя я эту команду люблю - за ее стиль, за ее владельца. Если бы Краснодару засчитали мяч (незаконно), или бы они забили еще - то, судя по игре и силе игроков, Зенит в ответ забил бы еще 2-3. Что же эти горе-руководители об этом не говорят?

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      Рейтинг: +3528

      ФК Пупсик > житель СПб 13 минут назад

      Да какой стиль? О чем ты?

      0
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      Рейтинг: +2056

      Krasnodar 123 2 часа назад

      Владимир как однажды сказал Семак " не надо с этими козлами разговаривать"!

      1
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      Рейтинг: +3372

      Gek Dement 2 часа назад

      Он явно не читал пункты 3.1 и 3.2 "Компетенция VAR" Приложения 1 к регламенту РПЛ 2021, хотя оно в открытом доступе... Правил игры в которую играет никто толком до конца не знает(и это я не только про Краснодар, я глобально) а потом удивляемся почему уровень нашего чемпионата скатывается все ниже..

      1
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      Рейтинг: +1288

      tarasofka 2 часа назад

      млять. правило ввели уефы/фифы больше года назад. а виноват, конечно, газпром. этот хашиг явно метит в гендиректоры спартака, там как раз тупых берут, главное, чтобы зарема одобрила.

      5
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      Рейтинг: +101

      Chehofff 2 часа назад

      В заголовке лишнее слово - "заработанного". =)

      0
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      Рейтинг: +302

      romvad 2 часа назад

      А не пробовали игрокам правила объяснять?

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