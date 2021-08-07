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  • «Краснодар»: «В матче с «Зенитом» нас лишили заработанного очка»

«Краснодар»: «В матче с «Зенитом» нас лишили заработанного очка»

7 августа 2021, 23:05
21

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг раскритиковал судейскую бригаду после матча третьего тура РПЛ против «Зенита» (2:3). Он считает, что у его клуба отобрали очко.

«Хочется сказать по поводу сегодняшнего отмененного гола. Я считаю, что сегодня нас лишили заработанного очка. В эпизоде со штрафным ударом, когда забил гол Эдуард Сперцян, прямым ударом, вдруг вмешался VAR... Хотя в регламенте VAR четко указано, где ответственность главного судьи, а где видеопомощников! Это ответственность арбитра в поле.

Я уверен, если такой гол забил бы «Зенит», VAR и не подумал бы вмешиваться... Такое ощущение, что арбитры могут себе позволить судить так именно «Краснодар», – сказал Хашиг.

  • Встречу в поле обслуживал туляк Алексей Амелин.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • У «Краснодара» после 3 туров 1 победа.

«Топит» за одну команду, не замечает наш гол». Директор «Краснодара» Фундукян раскритиковал комментаторов матча с «Зенитом»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар
Комментарии (21)
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romvad
1628367447
А не пробовали игрокам правила объяснять?
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Chehofff
1628367481
В заголовке лишнее слово - "заработанного". =)
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Gek Dement
1628367733
Он явно не читал пункты 3.1 и 3.2 "Компетенция VAR" Приложения 1 к регламенту РПЛ 2021, хотя оно в открытом доступе... Правил игры в которую играет никто толком до конца не знает(и это я не только про Краснодар, я глобально) а потом удивляемся почему уровень нашего чемпионата скатывается все ниже..
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Krasnodar 123
1628368918
Владимир как однажды сказал Семак " не надо с этими козлами разговаривать"!
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житель СПб
1628369298
Вот что противно - так это визжание нервное и необоснованное после игры. На поле добивайтесь результата! Зенит играл вполсилы - по той причине, что Краснодар большего не заслужил! Увы! Хотя я эту команду люблю - за ее стиль, за ее владельца. Если бы Краснодару засчитали мяч (незаконно), или бы они забили еще - то, судя по игре и силе игроков, Зенит в ответ забил бы еще 2-3. Что же эти горе-руководители об этом не говорят?
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ivany4
1628370691
Ну вообще-то, ВАР всегда проверяет голы и красные карточки. В данной ситуации я бы обратил внимание вот на какой момент. Судья дает свисток к исполнению штрафного или свободного, при соблюдении всех правил исполнения данного штрафного или свободного. Судья дал свисток, значит все правила были соблюдены. А потом отменяет гол из-за несоблюдения правил. Честно говоря, не знаю как толкуются данные ситуации. Но зато наши балаболки-комментаторы, вместо подумать, начинают изображать истину в последней инстанции.
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Бухбух
1628396334
А Классона Хашиг не хочет раскритиковать, не попавшего в рамку с трех метров в компенсированное время?
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Ганнибал Лектор
1628397021
Пока у Краснодара в руководстве сидит этот дэбил, быки ничего не выиграют.
Какая разница, кто играет? ВАР вмешался не потому, что забил Краснодар, а потому, что правила нарушены, а арбитр в поле не увидел. Он для этого и нужен, ВАР. Это ассистент рефери, а не совещательный орган.

Вместо того, чтобы нести этот бред, спроси у своих игроков, на кой они в нарушение правил в стенку лезут? Жаль, гол красивый, но сами ж виноваты.
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paracetamol
1628402831
Быки постепенно превращаются в коров, но все жалуются, жалуются, жалуются...
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portero
1628445555
зачем этот придурок прыгнул в стенку, ведь уже давно это правило....
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