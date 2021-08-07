Гвардиола намерен посвятить победу в Суперкубке Англии погибшему сыну Баллака

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на смерть сына Михаэля Баллака Эмилио.

18-летний парень погиб в аварии на квадроцикле.

«Я считал его другом своей семьи. Мы познакомились, когда я работал в Мюнхене. Это был замечательный парень, очень образованный, но, к сожалению, произошла эта трагедия.

Я хочу как можно лучше провести матч за Суперкубок Англии, постараться выиграть и посвятить победу ему», – сказал Гвардиола.