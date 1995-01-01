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    Гвардиола намерен посвятить победу в Суперкубке Англии погибшему сыну Баллака

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на смерть сына Михаэля Баллака Эмилио.

    18-летний парень погиб в аварии на квадроцикле.

    «Я считал его другом своей семьи. Мы познакомились, когда я работал в Мюнхене. Это был замечательный парень, очень образованный, но, к сожалению, произошла эта трагедия.

    Я хочу как можно лучше провести матч за Суперкубок Англии, постараться выиграть и посвятить победу ему», – сказал Гвардиола.

    • Соперник «Сити» – «Лестер».
    • Начало сегодняшнего матча – в 19:15 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Talk Sport

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