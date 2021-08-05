18-летний сын Баллака погиб в аварии на квадроцикле

В ночь на четверг разбился на квадроцикле Эмилио Баллак, сын бывшего полузащитника сборной Германии Михаэля Баллака.

Как пишет TVI24, 18-летний парень попал в аварию в Португалии недалеко от дома своего отца.

«Челси» выразил соболезнования своему бывшему игроку в связи с трагедией.

«Все, кто связан с «Челси», шокированы и опечалены известием о смерти Эмилио Баллака в столь юном возрасте. Все наши мысли сейчас с Михаэлем и его семьей», – говорится в заявлении лондонцев.