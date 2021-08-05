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18-летний сын Баллака погиб в аварии на квадроцикле

5 августа 2021, 19:21
9

В ночь на четверг разбился на квадроцикле Эмилио Баллак, сын бывшего полузащитника сборной Германии Михаэля Баллака.

Как пишет TVI24, 18-летний парень попал в аварию в Португалии недалеко от дома своего отца.

«Челси» выразил соболезнования своему бывшему игроку в связи с трагедией.

«Все, кто связан с «Челси», шокированы и опечалены известием о смерти Эмилио Баллака в столь юном возрасте. Все наши мысли сейчас с Михаэлем и его семьей», – говорится в заявлении лондонцев.

  • Баллаку сейчас 44 года.
  • Карьеру он завершил 9 лет назад.
  • Хавбек наиболее известен по выступлениям за «Челси», «Байер» и «Баварию».

Источник: Официальный твиттер «Челси»
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Челси Бавария Байер Германия Баллак Михаэль
Комментарии (9)
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filosof sparty
1628180776
Ужаснее ничего не может быть. Держись Михаэль
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Hektor 84
1628181521
Крепись Микаэль!!!
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Plyash
1628181997
Прими мои соболезнования,Микаэль.Ужаснее быть ничего не может,зто правда.Держись,дружище.
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novaka1n
1628182656
Даже представить страшно какого это терять своих детей, глубочайшие соболезнования
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сутулая собака и лисы
1628183870
хрустящая новость. что-ж, пухом.
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ALEXMAN888
1628184389
Соболезную.....
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BlackMurder
1628184403
Соболезнования Михаэлю
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Soccerdealer63
1628185406
Ужасно вспоминать Баллака по такому трагическому поводу...Игрок был ВЕЛИКИЙ... Если ничего не путаю, последний из великих немцев, воспитанных в ГДР...
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Dr.Metal
1628187916
Жаль, очень жаль
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