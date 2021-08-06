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    «Рубин» выставил на аукцион форму с матча с «Ракувом». На ней отклеились буквы и цифры

    «Рубин» решил устроить аукцион после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций против «Ракува» (0:0). Казанцы выставили форму, с которой случились неполадки.

    «Мы получили много сообщений от тех, кто желает купить нашу форму в обновлeнном «дизайне», поэтому решили провести аукцион! Все вырученные средства будут отправлены на благотворительность! Ждeм ваши предложения», – написал «Рубин».

    • После перерыва отдельные футболисты казанцев вернулись на поле с номерами, нарисованными маркером, так как номера отклеились.
    • Арбитр в такой форме играть не разрешил. Это привело к задержке начала второго тайма.
    • Технический спонсор «Рубина» – немецкая компания Jako.

    «Рубин» – о ничьей с «Ракувом»: «У нас не всe клеилось, кто-то из игроков был не в форме»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Рубина»

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    Сегодня, 19:42
    Комментарии24
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      Рейтинг: +2319

      Валерий2705 57 минут назад

      Не все немцы одинаково надёжны)

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      Рейтинг: +7195

      Сильвербой 1 час назад

      Помоишники! Единственный клуб из такого города, предстал как дворовая команда! Убогие! А теперь пиарятся как будто это небольшое недоразумение! Да вы же не в РПЛ играли, а в еврокубках!!! Вы обосрались на всю европу!

      0
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      Рейтинг: +6226

      Fusballer > Сильвербой 1 час назад

      Казань очень хороший город! Навсегда в моём сердце - жил в нём несколько лет. Вдвойне обидно за такую ситуацию(((

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      Рейтинг: -1487

      Вот оно чё Михалыч > Сильвербой 1 час назад

      Вы обосрались на всю европу!======А че тебе Европа ? Ты сученыш и прежде был путиноид--европофобом.)))
      Давай про Спартак бухти )))

      0
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      Рейтинг: +6226

      Fusballer > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Кончай бухать. У него написано - команда Краснодар. А позорится далеко не только Спартак.

      1
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      ...
      Рейтинг: -1487

      Вот оно чё Михалыч > Fusballer 35 минут назад

      Мне покуй чо там у него написано....Это под названием Сильвербой написало ---"Вы обосрались на всю европу!"...
      Fusballer как думаешь, это имеет право всех поносить и обсирать ?
      Тут даже дело не Краснодаре, дело в этой дряни под ником Сильвербой ...Гнусная тварь, которая хает всех и вся при поражениях....При том, что сама эта тварь в жизни дерьмо.
      пы.сы То что оно дерьмо, установлено при просмотре комментов этого дерьма.

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      Рейтинг: +6226

      Fusballer > Вот оно чё Михалыч 32 минуты назад

      Забей! Тут много кто что пишет.

      0
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      Рейтинг: -1487

      Вот оно чё Михалыч > Fusballer 28 минут назад

      Забил...Главное --Зюба лучший забивала в этом мире ....Забивалистее нет и не будет.НИКОГДА.

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      Рейтинг: +535

      стоп кран 2 часа назад

      На ней отклеились буквы и цифры====Расея ...Качество ниже количества ))

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      Рейтинг: +6226

      Fusballer 2 часа назад

      Продали Макаров - купите хотя бы футболки нормальные))) Извините, не удержался))))

      1
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      Рейтинг: +535

      стоп кран > Fusballer 2 часа назад

      Да не..Нормально все...Дзюба лучший....Жду ответа.

      0
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      Рейтинг: +6226

      Fusballer > стоп кран 2 часа назад

      Дзюба лучший - это бесспорно!

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      Рейтинг: +535

      стоп кран > Fusballer 1 час назад

      Маладес Fusballer ....В последнее время ты стал забывать своего Бога....
      Ну тебе решать....Зюба абидецца )))

      0
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      Рейтинг: +6226

      Fusballer > стоп кран 1 час назад

      Зюба - спартаковец навеки)))

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      Рейтинг: -1487

      Вот оно чё Михалыч > Fusballer 1 час назад

      Зюбу на пенсию...И все !

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      Рейтинг: +6226

      Fusballer > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Зюбе ещё 31 год до пенсии пахать. В любом случае он лучший!

      0
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      Рейтинг: +45874

      MaxRnD 2 часа назад

      Abibas ?

      3
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      Рейтинг: +511

      El_Chori 2 часа назад

      Когда родился татарин - еврей заплакал.

      Какой же стыд...

      1
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      Рейтинг: -1487

      Вот оно чё Михалыч > El_Chori 1 час назад

      Ты ***** сейчас оскорбил две нации---евреев и татар.....Назовись--кто ты, где ты....Для двух наций ты сученок ---цель.

      0
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      Рейтинг: +367

      Янвapь 69 > Вот оно чё Михалыч 32 минуты назад

      Казахская позорная псина, как же ты утомил своим верблюжьим амбре

      0
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      Рейтинг: -1487

      Вот оно чё Михалыч > Янвapь 69 20 минут назад

      Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша.)))

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      Рейтинг: +6226

      Fusballer 2 часа назад

      Я помню раньше с дешевыми футболками с рынка такие проблемы были, ещё в 90-е. А тут у клуба с многомиллионным бюджетом. Это позор какой-то.
      Интересно, это производитель формы номера и фамилии приклеивал, или уже в клубе делали?

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      Рейтинг: +511

      El_Chori > Fusballer 2 часа назад

      Я свою на рынке в 2001м купил и она даже ядерную бомбардировку бы пережила

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      Рейтинг: +6226

      Fusballer > El_Chori 2 часа назад

      Да, точно) Помню, у меня была футболка с надписью puma. На ней начали буквы отваливаться, но это произошло далеко не сразу)

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