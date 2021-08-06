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  • «Рубин» выставил на аукцион форму с матча с «Ракувом». На ней отклеились буквы и цифры

«Рубин» выставил на аукцион форму с матча с «Ракувом». На ней отклеились буквы и цифры

6 августа 2021, 19:42
18

«Рубин» решил устроить аукцион после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций против «Ракува» (0:0). Казанцы выставили форму, с которой случились неполадки.

«Мы получили много сообщений от тех, кто желает купить нашу форму в обновлeнном «дизайне», поэтому решили провести аукцион! Все вырученные средства будут отправлены на благотворительность! Ждeм ваши предложения», – написал «Рубин».

  • После перерыва отдельные футболисты казанцев вернулись на поле с номерами, нарисованными маркером, так как номера отклеились.
  • Арбитр в такой форме играть не разрешил. Это привело к задержке начала второго тайма.
  • Технический спонсор «Рубина» – немецкая компания Jako.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Рубин» – о ничьей с «Ракувом»: «У нас не всe клеилось, кто-то из игроков был не в форме»

Источник: твиттер «Рубина»
Лига конференций Россия. Премьер-лига Ракув Рубин
Комментарии (18)
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Fusballer
1628268923
Я помню раньше с дешевыми футболками с рынка такие проблемы были, ещё в 90-е. А тут у клуба с многомиллионным бюджетом. Это позор какой-то. Интересно, это производитель формы номера и фамилии приклеивал, или уже в клубе делали?
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El_Chori
1628269270
Когда родился татарин - еврей заплакал. Какой же стыд...
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MaxRnD
1628269328
Abibas ?
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Fusballer
1628269484
Продали Макаров - купите хотя бы футболки нормальные))) Извините, не удержался))))
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Сильвербой
1628272050
Помоишники! Единственный клуб из такого города, предстал как дворовая команда! Убогие! А теперь пиарятся как будто это небольшое недоразумение! Да вы же не в РПЛ играли, а в еврокубках!!! Вы обосрались на всю европу!
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Валерий2705
1628275673
Не все немцы одинаково надёжны)
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Loko_Roma
1628283284
Скорее это ************* или экономия ответственного лица за футболки, решил распилить маленько, знаю что форма на игру, теперь на бутылку посадят, в Казани это скрепа
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житель СПб
1628324436
Тут много резких комментариев - но на самом деле, очень некрасивая ситуация. Тех, кто готовил форму - надо строго наказывать. а не хайпом заниматься.
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