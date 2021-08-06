«Рубин» выставил на аукцион форму с матча с «Ракувом». На ней отклеились буквы и цифры

«Рубин» решил устроить аукцион после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций против «Ракува» (0:0). Казанцы выставили форму, с которой случились неполадки.
«Мы получили много сообщений от тех, кто желает купить нашу форму в обновлeнном «дизайне», поэтому решили провести аукцион! Все вырученные средства будут отправлены на благотворительность! Ждeм ваши предложения», – написал «Рубин».
- После перерыва отдельные футболисты казанцев вернулись на поле с номерами, нарисованными маркером, так как номера отклеились.
- Арбитр в такой форме играть не разрешил. Это привело к задержке начала второго тайма.
- Технический спонсор «Рубина» – немецкая компания Jako.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
«Рубин» – о ничьей с «Ракувом»: «У нас не всe клеилось, кто-то из игроков был не в форме»
Источник: твиттер «Рубина»