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    «Рубин» – о ничьей с «Ракувом»: «У нас не всe клеилось, кто-то из игроков был не в форме»

    «Рубин» пошутил над ситуацией с экипировкой в матче 3-го отборочного этапа Лиги конференций с «Ракувом» (0:0).

    В первом тайме у некоторых игроков на футболках начали отклеиваться буквы фамилий и цифры номеров. После перерыва часть игроков вернулась на поле с номерами, нарисованными маркером. Арбитр не разрешил играть в такой форме, из-за чего второй тайм начался позже запланированного.

    «Сегодня у нас не всe клеилось, кто-то из игроков был не в форме – нулевая ничья в первом матче с «Ракувом», – написала пресс-служба клуба в твиттере.

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    Источник: твиттер «Рубина»

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    Сегодня, 09:10
    Комментарии7
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      Рейтинг: +512

      dim29 28 минут назад

      Игра просто донная,Слуцкий явно решил вспомнить свою любимую тактику игры от обороны,когда у него Муса очень быстрый играл,ну а хрень с формой-это конечно...,показали себя во всей красе.Куда нашим клубам в еврокубки?,только позориться.У нас реально только Зенит что-то может там показывать,хоть и нет стабильности.Спартак в 1 тайме с Бенфикой был не плох,но игра сырая,так что надо посмотреть на дистанции+ну может усиляться как знать.Сочи...,ну а что Сочи,у них 70% атак,тупые навесы с флангов,и очень вялые передвижения по полю,смотреть тошно.

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      Рейтинг: +7780

      Cleaner 2 часа назад

      На фирму, которая поставляет Рубину форму, нужно подать в суд. Ну нельзя так команду в Еврокубке позорить!..(

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      Рейтинг: +2567

      Freyk > Cleaner 1 час назад

      Технические спонсоры поставляют клубам форму без нанесений, все остальное клубы делают сами, либо через своих посредников на месте.

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      Рейтинг: +7780

      Cleaner > Freyk 1 час назад

      Вот "СВОИ" посредники и накосячили! Чужих к этому бизнесу не подпустят. Теперь эти свои по башке и получат.

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      Рейтинг: +7780

      Cleaner 2 часа назад

      Честная ничья, счет по игре.

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      Рейтинг: +6189

      Fusballer 2 часа назад

      Да пофиг на форму. Пусть хоть по швам расходится. Главное - что игры нет нормальной ни у кого.

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      Рейтинг: +12187

      paracetamol 3 часа назад

      Самая тупая игра в этом сезоне. Впрочем, чего от Рубина ждать? Номера приклеить не могут!

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