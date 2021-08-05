«Рубин» – о ничьей с «Ракувом»: «У нас не всe клеилось, кто-то из игроков был не в форме»

Игра просто донная,Слуцкий явно решил вспомнить свою любимую тактику игры от обороны,когда у него Муса очень быстрый играл,ну а хрень с формой-это конечно...,показали себя во всей красе.Куда нашим клубам в еврокубки?,только позориться.У нас реально только Зенит что-то может там показывать,хоть и нет стабильности.Спартак в 1 тайме с Бенфикой был не плох,но игра сырая,так что надо посмотреть на дистанции+ну может усиляться как знать.Сочи...,ну а что Сочи,у них 70% атак,тупые навесы с флангов,и очень вялые передвижения по полю,смотреть тошно.
«Рубин» пошутил над ситуацией с экипировкой в матче 3-го отборочного этапа Лиги конференций с «Ракувом» (0:0).
В первом тайме у некоторых игроков на футболках начали отклеиваться буквы фамилий и цифры номеров. После перерыва часть игроков вернулась на поле с номерами, нарисованными маркером. Арбитр не разрешил играть в такой форме, из-за чего второй тайм начался позже запланированного.
«Сегодня у нас не всe клеилось, кто-то из игроков был не в форме – нулевая ничья в первом матче с «Ракувом», – написала пресс-служба клуба в твиттере.
Сегодня у нас не всe клеилось, кто-то из игроков был не в форме – нулевая ничья в первом матче с «Ракувом» pic.twitter.com/P6S5h9KxTZ— «Рубин» Казань (@fcrk) August 5, 2021