«Рубин» – о ничьей с «Ракувом»: «У нас не всe клеилось, кто-то из игроков был не в форме»

«Рубин» пошутил над ситуацией с экипировкой в матче 3-го отборочного этапа Лиги конференций с «Ракувом» (0:0).

В первом тайме у некоторых игроков на футболках начали отклеиваться буквы фамилий и цифры номеров. После перерыва часть игроков вернулась на поле с номерами, нарисованными маркером. Арбитр не разрешил играть в такой форме, из-за чего второй тайм начался позже запланированного.

«Сегодня у нас не всe клеилось, кто-то из игроков был не в форме – нулевая ничья в первом матче с «Ракувом», – написала пресс-служба клуба в твиттере.