Фанаты «Интера» протестуют против продажи Лукаку в «Челси». В клубе тоже недовольны

Болельщики «Интера» выступают против решения президента клуба Стивена Чжана продать нападающего Ромелу Лукаку в «Челси».

По информации Football Italia, вчера фанаты «Интера» разместили несколько баннеров перед офисом клуба, один из которых гласит: «Чжан, время истекло». Болельщики также демонстративно оставили новые клубные футболки возле штаб-квартиры.

Позицию фанатов разделяют и в самом клубе. La Gazzetta dello Sport утверждает, что директора Джузеппе Маротта и Пьеро Аузилио в случае продажи Лукаку готовы уйти в отставку в знак протеста. По их мнению, вырученные от продажи средства не будут реинвестированы в новые контракты.