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    Фанаты «Интера» протестуют против продажи Лукаку в «Челси». В клубе тоже недовольны

    Болельщики «Интера» выступают против решения президента клуба Стивена Чжана продать нападающего Ромелу Лукаку в «Челси».

    По информации Football Italia, вчера фанаты «Интера» разместили несколько баннеров перед офисом клуба, один из которых гласит: «Чжан, время истекло». Болельщики также демонстративно оставили новые клубные футболки возле штаб-квартиры.

    Позицию фанатов разделяют и в самом клубе. La Gazzetta dello Sport утверждает, что директора Джузеппе Маротта и Пьеро Аузилио в случае продажи Лукаку готовы уйти в отставку в знак протеста. По их мнению, вырученные от продажи средства не будут реинвестированы в новые контракты.

    • По информации Sky Sports, Лукаку попросил «Интер» продать его в «Челси».
    • «Интер» уже два раза отказал «Челси», однако стороны могут прийти к компромиссу на сумме 110-120 миллионов евро.
    • Лукаку уже выступал за лондонский клуб с 2011 по 2014-й год.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 08:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1637

      Romio-xxx 36 минут назад

      Протестуй,не протестуй-все ровно получишь .уй!!!

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