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    Радимов: «Может, Федун и Зарема болеют за «Зенит» или ЦСКА? В этом сезоне про «Спартак» можно забыть»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о ситуации в московском «Спартаке».

    «А может быть, что Федун и Зарема болеют за «Зенит» или ЦСКА? Иного объяснения происходящему в «Спартаке» найти невозможно!

    Уже дочь семейства даeт советы по игре! Мне искренне жаль наш чемпионат – соперничество со «Спартаком» всегда добавляло интриги! В этом сезоне про вас можно забыть!» – написал Радимов в твиттере.

    • «Спартак» начал сезон с 2 поражений в 3 матчах.
    • В среду вечером о своем уходе из клуба объявил спортивный директор Дмитрий Попов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Владислава Радимова

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    Сегодня, 12:25
    Комментарии10
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      Рейтинг: +716

      ВасяК 33 минуты назад

      А все уже забыли,что он говорил про Спартак в прошлом году???

      0
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      Рейтинг: +21086

      bset 34 минуты назад

      Опять Буланов из запоя вышел, чтобы какую-нибудь чушь высказать) Ты про Спартак-2 уже забыл, когда из ФНЛ вылетел))

      2
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      ...
      Рейтинг: +24687

      пьяныйхоровод > bset 14 минут назад

      А ты с ним бухаешь на пару , раз знаешь его "режим дня" ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1278

      FROL001 43 минуты назад

      Про Спартак можно забыть ещё лет так на 15! Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +9118

      Вомбат 45 минут назад

      Видимо Радимов думает, что Зенит или Локомотив обыграли бы Бенфику вчера. Смех да и только!

      1
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      Рейтинг: +1278

      FROL001 > Вомбат 42 минуты назад

      Зенит с Бенфикой на равных. 3 поражения и 3 победы. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +24687

      пьяныйхоровод > Вомбат 15 минут назад

      Если судить по результатам - Бенфику мог вчера обыграть ФК Уфа .

      0
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      Рейтинг: +8616

      ivany4 46 минут назад

      Из этого клоуна такой же специалист, как и игрок.
      А игрок такой же, как стендапер, которым он пытается казаться. Уж лучше бы сосредоточился на чем нибудь одном. Не дано ему носить лавры Ю. Цезаря.))

      0
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      Рейтинг: +24687

      пьяныйхоровод > ivany4 16 минут назад

      Команде Заремы лучше сосредоточиться на одном - кубке Матчпремьер .

      0
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      Рейтинг: +134

      jek718875 1 час назад

      Кто этот "тренер" В.РАДИМОВ?

      2
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