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  • Радимов: «Может, Федун и Зарема болеют за «Зенит» или ЦСКА? В этом сезоне про «Спартак» можно забыть»

Радимов: «Может, Федун и Зарема болеют за «Зенит» или ЦСКА? В этом сезоне про «Спартак» можно забыть»

5 августа 2021, 12:25
16

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о ситуации в московском «Спартаке».

«А может быть, что Федун и Зарема болеют за «Зенит» или ЦСКА? Иного объяснения происходящему в «Спартаке» найти невозможно!

Уже дочь семейства даeт советы по игре! Мне искренне жаль наш чемпионат – соперничество со «Спартаком» всегда добавляло интриги! В этом сезоне про вас можно забыть!» – написал Радимов в твиттере.

  • «Спартак» начал сезон с 2 поражений в 3 матчах.
  • В среду вечером о своем уходе из клуба объявил спортивный директор Дмитрий Попов.

Источник: Твиттер Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА Радимов Владислав Федун Леонид
Комментарии (16)
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jek718875
1628155935
Кто этот "тренер" В.РАДИМОВ?
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ivany4
1628157139
Из этого клоуна такой же специалист, как и игрок. А игрок такой же, как стендапер, которым он пытается казаться. Уж лучше бы сосредоточился на чем нибудь одном. Не дано ему носить лавры Ю. Цезаря.))
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Вомбат
1628157245
Видимо Радимов думает, что Зенит или Локомотив обыграли бы Бенфику вчера. Смех да и только!
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ВасяК
1628157924
А все уже забыли,что он говорил про Спартак в прошлом году???
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Taps
1628160126
Хануме уже федунчика мало ? Пусть тогда мальчиков в команду подбирает.
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portero
1628162264
Как там Владик твои Зенит 2 , в ФНЛ то удержится???
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житель СПб
1628166902
Горячий питерский парень! Но кое в чем он прав...
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zigbert
1628171625
И что его так к Спартаку тянет. Забыть о Спартаке он обрекал еще в прошлом сезоне.
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Hektor 84
1628179771
Буланову как раз и забыли спросить))) всё ни как не уймется что Романцев не стал брать его в Спартак? Смешное чучело где твой синид 2?
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Vitaga
1628242670
Радимов - недалекий и упертый человек. остановился в развитии на уровне выпускника 9го класса и не поступившего в ПТУ. по сути всегда был таким. удивительно что ему еще тренировать разрешили кого то. выше водителя для жены уже не его уровень. и рот ему открывать противопоказано
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