Радимов: «Может, Федун и Зарема болеют за «Зенит» или ЦСКА? В этом сезоне про «Спартак» можно забыть»

А все уже забыли,что он говорил про Спартак в прошлом году???
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о ситуации в московском «Спартаке».
«А может быть, что Федун и Зарема болеют за «Зенит» или ЦСКА? Иного объяснения происходящему в «Спартаке» найти невозможно!
Уже дочь семейства даeт советы по игре! Мне искренне жаль наш чемпионат – соперничество со «Спартаком» всегда добавляло интриги! В этом сезоне про вас можно забыть!» – написал Радимов в твиттере.
- «Спартак» начал сезон с 2 поражений в 3 матчах.
- В среду вечером о своем уходе из клуба объявил спортивный директор Дмитрий Попов.