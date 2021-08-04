Семин – о задачах «Ростова»: «Футболисты должны расти, становиться лучше»

Юрий Семин дал первое интервью после своего назначения на пост главного тренера «Ростова».

– События развивались очень быстро. Когда я получил первый звонок из «Ростова», находился в испанской Марбелье. Тут же собрался и приехал. Все было оформлено быстро и конкретно, выстроено правильно.

– Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что вы обо всем договорились за пять минут. Это так?

– Да, особо долгих переговоров не было, мы сразу поняли друг друга. Оказались на одной волне, все его мысли и идеи мне понравились. С завтрашнего дня приступаю к тренировкам. Сегодня последнюю тренировку провел Валерий Карпин, потом мы с ним пообедали. Спасибо ему за приятные слова и хорошие пожелания. Будем сотрудничать по всем направлениям.

– Контракт заключен на два года. Это инициатива ваша или клуба?

– Это предложение клуба.

– Стоят ли конкретные задачи на этот сезон?

– Задачи нужно ставить всегда – и себе, и игрокам. Одна из них – футболисты должны расти, становиться лучше. Команда у «Ростова» очень молодая. А чтобы развиваться, игроки должны занимать как можно более высокие места – одно взаимосвязано с другим. Тем более что в Ростовском регионе футбол любят и поддерживают. Невозможно пройти по улице, чтобы тебя не узнали. Меня и губернатор принял, высказал свои пожелания. Мы поняли друг друга. Начинаем работать!