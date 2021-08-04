Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семин – о задачах «Ростова»: «Футболисты должны расти, становиться лучше»

Семин – о задачах «Ростова»: «Футболисты должны расти, становиться лучше»

4 августа 2021, 21:41
6

Юрий Семин дал первое интервью после своего назначения на пост главного тренера «Ростова».

– События развивались очень быстро. Когда я получил первый звонок из «Ростова», находился в испанской Марбелье. Тут же собрался и приехал. Все было оформлено быстро и конкретно, выстроено правильно.

– Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что вы обо всем договорились за пять минут. Это так?

– Да, особо долгих переговоров не было, мы сразу поняли друг друга. Оказались на одной волне, все его мысли и идеи мне понравились. С завтрашнего дня приступаю к тренировкам. Сегодня последнюю тренировку провел Валерий Карпин, потом мы с ним пообедали. Спасибо ему за приятные слова и хорошие пожелания. Будем сотрудничать по всем направлениям.

– Контракт заключен на два года. Это инициатива ваша или клуба?

– Это предложение клуба.

– Стоят ли конкретные задачи на этот сезон?

– Задачи нужно ставить всегда – и себе, и игрокам. Одна из них – футболисты должны расти, становиться лучше. Команда у «Ростова» очень молодая. А чтобы развиваться, игроки должны занимать как можно более высокие места – одно взаимосвязано с другим. Тем более что в Ростовском регионе футбол любят и поддерживают. Невозможно пройти по улице, чтобы тебя не узнали. Меня и губернатор принял, высказал свои пожелания. Мы поняли друг друга. Начинаем работать!

  • Семин – самый возрастной тренер в РПЛ и топ-5 лигах Европы.
  • Команда в первых двух турах потерпела два поражения.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Семин Юрий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Rabinovi_ch
1628103811
Юра, верим!
Ответить
житель СПб
1628108162
Не сомневаюсь в положительном результате его работы.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1628111917
Поздравления Ростову! Ещё один харизматичный тренер.Правильный выбор!
Ответить
nemolod
1628138682
Полностью согласен с Палычем - игроки должны расти ,если они хотят в этой профессии чего-то добиться!
Ответить
MaxRnD
1628144372
А мне что-то мимоходом Анжи вспоминается, но будем всё-таки надеяться на лучшее ...
Ответить
Sky Spartak
1628150320
Удачи Сёмину и Ростову !!! Хороший выбор....
Ответить
Главные новости
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
17:30
1
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
1
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
5
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
10
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
18
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Все новости
Все новости
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
18
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
7
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
7
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
2
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
4
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
7
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
1
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
3
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
3
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
30
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+