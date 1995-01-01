Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    Семин – о задачах «Ростова»: «Футболисты должны расти, становиться лучше»

    Юрий Семин дал первое интервью после своего назначения на пост главного тренера «Ростова».

    – События развивались очень быстро. Когда я получил первый звонок из «Ростова», находился в испанской Марбелье. Тут же собрался и приехал. Все было оформлено быстро и конкретно, выстроено правильно.

    – Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что вы обо всем договорились за пять минут. Это так?

    – Да, особо долгих переговоров не было, мы сразу поняли друг друга. Оказались на одной волне, все его мысли и идеи мне понравились. С завтрашнего дня приступаю к тренировкам. Сегодня последнюю тренировку провел Валерий Карпин, потом мы с ним пообедали. Спасибо ему за приятные слова и хорошие пожелания. Будем сотрудничать по всем направлениям.

    – Контракт заключен на два года. Это инициатива ваша или клуба?

    – Это предложение клуба.

    – Стоят ли конкретные задачи на этот сезон?

    – Задачи нужно ставить всегда – и себе, и игрокам. Одна из них – футболисты должны расти, становиться лучше. Команда у «Ростова» очень молодая. А чтобы развиваться, игроки должны занимать как можно более высокие места – одно взаимосвязано с другим. Тем более что в Ростовском регионе футбол любят и поддерживают. Невозможно пройти по улице, чтобы тебя не узнали. Меня и губернатор принял, высказал свои пожелания. Мы поняли друг друга. Начинаем работать!

    • Семин – самый возрастной тренер в РПЛ и топ-5 лигах Европы.
    • Команда в первых двух турах потерпела два поражения.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:41
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8747

      житель СПб 5 минут назад

      Не сомневаюсь в положительном результате его работы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +589

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Юра, верим!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88056
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67074
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru