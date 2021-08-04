Экс-кандидат в президенты РФС Аминов предложил «РЖД» в три раза сократить бюджет «Локомотива»

Экс-кандидат в президенты РФС Алишер Аминов написал открытое письмо первому заместителю председателя Правительства РФ Андрею Белоусову и генеральному директору «РЖД» Олегу Белозерову.

«Уважаемые Андрей Рэмович и Олег Валентинович!

Вчера случилось знаковое событие: ОАО РЖД попросило Правительство Российской Федерации о государственной поддержке в размере 17 миллиардов рублей.

Я знаю, где найти недостающие деньги в нужном объеме. Они находятся в бюджете ближайших пяти лет ФК «Локомотив» Москва.

В последние годы ежегодный бюджет ФК «Локомотив» составлял около 6 миллиардов рублей или, по текущему валютному курсу, чуть более 80 миллионов долларов США.

Предлагаю провести среди крупнейших мировых спортивных агентств открытый тендер на управление клубом с годовым бюджетом в 2,2 миллиарда рублей (около 30 миллионов долларов). Разница за пять лет составит 19 миллиардов рублей, которых как раз хватит, причем с запасом, чтобы покрыть искомые субсидии.

Гарантирую, что экономический результат за 2,2 миллиарда рублей будет не хуже, чем за 6 миллиардов, а спортивная составляющая не пострадает, если сделать акцент на воспитанников клубной академии в сочетании с высококвалифицированными иностранными игроками.

Готов на безвозмездной основе приступить к формированию условий тендера с коллегами из Правительства РФ и ОАО РЖД», – написал Аминов.

«Локо» одержал 2 победы в 2 стартовых турах РПЛ.

«Локомотив» – о задачах Рангника: «Сокращение зависимости от «РЖД» и высокие результаты в Европе»