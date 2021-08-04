Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-кандидат в президенты РФС Аминов предложил «РЖД» в три раза сократить бюджет «Локомотива»

Экс-кандидат в президенты РФС Аминов предложил «РЖД» в три раза сократить бюджет «Локомотива»

4 августа 2021, 15:54
18

Экс-кандидат в президенты РФС Алишер Аминов написал открытое письмо первому заместителю председателя Правительства РФ Андрею Белоусову и генеральному директору «РЖД» Олегу Белозерову.

«Уважаемые Андрей Рэмович и Олег Валентинович!

Вчера случилось знаковое событие: ОАО РЖД попросило Правительство Российской Федерации о государственной поддержке в размере 17 миллиардов рублей.

Я знаю, где найти недостающие деньги в нужном объеме. Они находятся в бюджете ближайших пяти лет ФК «Локомотив» Москва.

В последние годы ежегодный бюджет ФК «Локомотив» составлял около 6 миллиардов рублей или, по текущему валютному курсу, чуть более 80 миллионов долларов США.

Предлагаю провести среди крупнейших мировых спортивных агентств открытый тендер на управление клубом с годовым бюджетом в 2,2 миллиарда рублей (около 30 миллионов долларов). Разница за пять лет составит 19 миллиардов рублей, которых как раз хватит, причем с запасом, чтобы покрыть искомые субсидии.

Гарантирую, что экономический результат за 2,2 миллиарда рублей будет не хуже, чем за 6 миллиардов, а спортивная составляющая не пострадает, если сделать акцент на воспитанников клубной академии в сочетании с высококвалифицированными иностранными игроками.

Готов на безвозмездной основе приступить к формированию условий тендера с коллегами из Правительства РФ и ОАО РЖД», – написал Аминов.

  • «Локо» одержал 2 победы в 2 стартовых турах РПЛ.

«Локомотив» – о задачах Рангника: «Сокращение зависимости от «РЖД» и высокие результаты в Европе»

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1628083139
- может то что есть, более грамотней использовать, а не лезть под хвост начальству, в попытках отличиться, оптимизатор херов)))
Ответить
R00A
1628084685
А если у Зенита-газпрома чуть урезать, то вообще все проблемы решить можно будет
Ответить
Алехсбургер.
1628084820
Каждый Алишер мнит себя Усмановым....
Ответить
JTherry
1628084883
госкорпорациям, спонсирующим футбол, резать бюджет к чертовой матери...) так держать!!! вывести финансирование футбола в частный сектор!
Ответить
Давид59
1628085369
Мне нравится фраза "...спортивная составляющая не пострадает, если сделать акцент на воспитанников клубной академии в сочетании с высококвалифицированными иностранными игроками". Человек изобрёл способ, сочетающий урезание бюджета и улучшение результатов. Нобелевскую премию ему.
Ответить
Garrincha58
1628088700
а чё всё правильно мы не футбольная страна а тратим так как будто мы немецкая или ещё какая лига мира в коих каждый год появляются новые звёзды мирового футбола а у нас за 20 лет один два футболиста и то с натяжкой которыми интересуется Европа так есть ли смысл вообще тратить бюджетные деньги на стадионы на зарплаты дармоедов типа Д или Че или на легов которые никому в Европе уже не нужны а мы их кормим сначала Локомотив теперь Краснодар а уж про Зенит вообще молчу зарплата Малкома вообще не соизмерима с его блеклой игрой так давайте вообще запретим гос. средства в футболе только спонсорские вливания а так пусть сами крутятся кто не сможет пусть идёт к Тосно Амкару или Тамбову
Ответить
portero
1628091871
эти же деньги можно найти проверив премии руководства РЖД, плюс договора по распилу , там в разы больше лярдов чем этот гусь нам в футболе нарисовал.....
Ответить
paracetamol
1628094640
Откуда эта чурка Аминов взялась? Себе бюджетну разницу хочет присвоить или цену набить. Где чурапча, там всегда коррупция, это я точно вам скажу!
Ответить
Сильвербой
1628098334
То что клубы должны сами зарабатывать, тут вопросов нет, совершенно согласен и с развитием своих воспитанников! Но я бы все-таки хотел услышать хоть раз предложении сократить зарплаты чиновников, в том числе и самого Аминова, пусть раза в три хотя бы! Взял бы да сказал, предлагаю сократить зарплату себе!
Ответить
Антибиотик
1628102968
Что же у нас чиновники такие недалекие? Неужели трудно понять, что нет у нас олигархов, желающих вкладывать деньги в отечественный футбол. Не будет финансирования от госкорпораций и городских администраций, не будет и никакого РПЛ вместе с ее чиновниками. Сам то потом куда баллотироваться будет, в бадминтонную лигу? Сидит никчемное созданье, исправить хочет Мирозданье.
Ответить
Главные новости
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
17:30
1
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
1
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
5
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
10
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
18
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
7
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Все новости
Все новости
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
7
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
7
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
2
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
4
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
7
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
1
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
3
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
3
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
30
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
1
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+