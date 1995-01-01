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    Экс-кандидат в президенты РФС Аминов предложил «РЖД» в три раза сократить бюджет «Локомотива»

    Экс-кандидат в президенты РФС Алишер Аминов написал открытое письмо первому заместителю председателя Правительства РФ Андрею Белоусову и генеральному директору «РЖД» Олегу Белозерову.

    «Уважаемые Андрей Рэмович и Олег Валентинович!

    Вчера случилось знаковое событие: ОАО РЖД попросило Правительство Российской Федерации о государственной поддержке в размере 17 миллиардов рублей.

    Я знаю, где найти недостающие деньги в нужном объеме. Они находятся в бюджете ближайших пяти лет ФК «Локомотив» Москва.

    В последние годы ежегодный бюджет ФК «Локомотив» составлял около 6 миллиардов рублей или, по текущему валютному курсу, чуть более 80 миллионов долларов США.

    Предлагаю провести среди крупнейших мировых спортивных агентств открытый тендер на управление клубом с годовым бюджетом в 2,2 миллиарда рублей (около 30 миллионов долларов). Разница за пять лет составит 19 миллиардов рублей, которых как раз хватит, причем с запасом, чтобы покрыть искомые субсидии.

    Гарантирую, что экономический результат за 2,2 миллиарда рублей будет не хуже, чем за 6 миллиардов, а спортивная составляющая не пострадает, если сделать акцент на воспитанников клубной академии в сочетании с высококвалифицированными иностранными игроками.

    Готов на безвозмездной основе приступить к формированию условий тендера с коллегами из Правительства РФ и ОАО РЖД», – написал Аминов.

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    Источник: «Эхо Москвы»

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии8
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      Рейтинг: +15828

      JTherry 1 минуту назад

      госкорпорациям, спонсирующим футбол, резать бюджет к чертовой матери...) так держать!!! вывести финансирование футбола в частный сектор!

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      Рейтинг: +3418

      Алехсбургер. 2 минуты назад

      Каждый Алишер мнит себя Усмановым....

      1
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      Рейтинг: +15828

      JTherry > Алехсбургер. 1 секунду назад

      этот Алишер дело говорит... нех*р транжирить деньги налогоплательщиков...

      0
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      Рейтинг: +10

      R00A 5 минут назад

      А если у Зенита-газпрома чуть урезать, то вообще все проблемы решить можно будет

      0
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      Рейтинг: +551

      GammiD 19 минут назад

      *******! так держать)))) эффективные манагеры))) Наш чемп без бабок и со своими воспитанниками хоть в какую сетку не играй, выше 20-го в рейтинге не поднимется не когда.

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      Рейтинг: +512

      mama1991 24 минуты назад

      это кто то из кремля сказал,точнее ответил на запрос 17 млр, через этого товарища, сигнал на то что ща возьмутся за сокращения бюджета клубов которые спонсируют госкорпорации...

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      Рейтинг: +714

      АКМ-74У > mama1991 12 минут назад

      Давно пора!

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      Рейтинг: +24445

      Боцман59rus 30 минут назад

      - может то что есть, более грамотней использовать, а не лезть под хвост начальству, в попытках отличиться, оптимизатор херов)))

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